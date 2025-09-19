Vođa Hezbollaha pozvao na jedinstvo protiv ekspanzionističke agende Izraela

Šejh Naim Qassem dao je ovu izjavu u petak tokom ceremonije obilježavanja prve godišnjice šehadeta visokog komandanta Hezbolaha, Ibrahima Aqeela, i njegovih drugova, koje je Izrael ubio u Bejrutu.

Upozorio je da izraelski premijer Netanyahu slijedi ekspanzionističku viziju Velikog Izraela, koja ima za cilj preispitivanje mape regije Zapadne Azije.

„Svi se moramo zajedno suočiti s ovom opasnošću i jedini put za uklanjanje ove prijetnje je jedinstvo protiv zajedničkog neprijatelja“, naglasio je.

Izrael je američki i zapadni kolonijalni ekspanzionistički entitet koji nastoji dominirati regijom i lišiti je izbora, rekao je. „Uzurpirajuće cionističko prisustvo je alat za Ameriku, strašilo za regiju i ekspanzionistički entitet koji lišava regiju njene nezavisnosti i suvereniteta.“

Osvrćući se na historiju uspostavljanja režima, rekao je: „Izraelski entitet, uspostavljen u našoj regiji od početka 20. stoljeća, duboko je u skladu kolonijalnom i arogantnom podrškom koja je započela s Britanijom, a zatim se proširila na Ameriku.“

Izrael je dostigao vrhunac kriminala, brutalnosti i nepoštivanja bilo kakvih humanitarnih, pravnih, međunarodnih ili normi ljudskih prava - uz punu podršku američke administracije, rekao je vođa Hezbollaha.

Generalni sekretar Hezbollaha ukazao je na nedavne izraelske napade, uključujući i onaj na Katar ranije u septembru, kao na razotkrivanje zavjere režima i slanje jasne poruke regionalnim nacijama.

"Nakon napada na Dohu, ciljanje sada doseže svaku geografsku i političku barijeru koja stoji pred projektom 'Veliki Izrael'", rekao je, napominjući da se cijela regija nalazi "na opasnoj i izuzetnoj raskrsnici".

Izraelski režim ima opak plan ciljanja većine regionalnih zemalja, uključujući Palestinu, Libanon, Jordan, Egipat, Siriju, Irak, Saudijsku Arabiju, Jemen i Iran, rekao je vođa Hezbollaha.

U međuvremenu, Qassem je pozvao Saudijsku Arabiju da otvori "novu stranicu" s otporom, na osnovu tri principa: dijalog za rješavanje sporova i rješavanje zabrinutosti, priznavanje da je Izrael - a ne otpor - neprijatelj i "zamrzavanje prošlih neslaganja".

Na drugim mjestima u svojim izjavama, generalni sekretar je upozorio da će pritisak na otpor koristiti samo Izraelu, a njegova eliminacija bi ostavila regionalne nacije ranjivima.

Naglasio je da je oružje Hezbollaha usmjereno isključivo protiv Izraela, a ne bilo koje druge nacije. Šejh Qassem je potvrdio da libanski pokret otpora neće položiti oružje.

Uprkos prekidu vatre s Libanom nakon 14 mjeseci rata, Izrael održava okupaciju pet važnih lokacija u južnom Libanu, uključujući Labbouneh, Mount Blat, brdo Owayda, Aaziyyeh i brdo Hammamis, koje se sve nalaze u blizini granice.

Uprkos gotovo svakodnevnim izraelskim zračnim napadima i kontinuiranim kršenjima libanskog zračnog prostora i suvereniteta, Hezbollah i dalje ostaje jedini kredibilan vojni entitet sposoban da se suprotstavi okupaciji i spriječi daljnje izraelske upade.

Politički pomoćnik šejha Qassema također je kategorički odbacio planove za razoružanje grupe otpora, rekavši da taj plan stavlja arapsku naciju na milost i nemilost Sjedinjenih Država i Izraela.

Hussein al-Khalil je u intervjuu za radio stanicu al-Nour sa sjedištem u Bejrutu rekao da čvrst stav Hezbollaha i njegovih saveznika sprječava vlasti da provedu diktate nametnute iz inostranstva u vezi s razoružanjem pokreta otpora.