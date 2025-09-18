Španski analitičar u razgovoru za ABNA: Akcija CIA-e i Mossada protiv Sancheza zbog podrške Gazi/ Evropski alati za pritisak na Izrael su nedovoljni

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Španska vlada i premijer Pedro Sanchez nedavno su poduzeli korake objavljujući ozbiljne stavove u podršci Palestini i narodu Gaze, što je izazvalo oštru reakciju lidera cionističkog režima, posebno Gideona Sa'ara, ministra vanjskih poslova režima, protiv Sancheza i njegove vlade. Zauzvrat, španska vlada je pozvala izraelskog otpravnika poslova i najavila protest Madrida protiv ovih izjava.

Dr. Firas Al-Cherani, španski analitičar na međunarodnom polju, objasnio je mjere koje je Madrid poduzeo u znak podrške palestinskom narodu i bojkota cionističkog režima u intervjuu za novinsku agenciju ABNA: Dobre mjere su poduzete i provedene u tom pogledu, ali te mjere nisu dovoljne i narodu Gaze je potrebna veća podrška. Naravno, ove mjere su važne kako bi se uticalo na stav Evrope. Španija, Irska i Slovenija su među zemljama koje su promijenile svoju politiku prema cionističkom režimu. Svi ovi stavovi se smatraju efikasnim mjerama, ali definitivno nisu dovoljni i moraju se poduzeti ozbiljne akcije.

U vezi sa Sa'arovim izjavama protiv Sancheza, rekao je: "Prirodno je da Izrael optuži bilo koju osobu, instituciju ili zemlju koja se protivi terorizmu i aroganciji ovog režima za korupciju i antisemitizam."

U vezi s madridskom akcijom pozivanja izraelskog otpravnika poslova u Španiji, Al-Cherani je rekao: "Ova akcija je veoma važna i povećava pritisak na opći stav Evrope i zapadnih medija, kao i na opći stav Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Pitanje pozivanja izraelskog režima na odgovornost za zločine koje čini je veoma važno."

U vezi s potrebom da međunarodna zajednica podrži narod Gaze i preduzme slične mjere kao Madrid, ovaj stručnjak sirijskog porijekla izjavio je: "Politička i ekonomska uloga Evrope je uglavnom u skladu s interesima cionističkog režima, dok većina evropskih nacija podržava pravednu stvar Palestine. Stoga, ne postoji jedinstvena odluka Evrope, a sredstva pritiska su malobrojna i neadekvatna." Odluka SAD-a se nije promijenila i neće se promijeniti. Cionistički i američki neprijatelji su isti i oni koriste polugu pritiska na Evropu da podrže Izrael.

Što se tiče mogućih posljedica podrške Španiji i Sanchezu lično od strane SAD-a i Izraela, Al-Cherani je rekao: "Definitivno postoji pritisak i moguće posljedice protiv Sancheza i njegove stranke od strane Mossada i CIA-e, te pitanje njegovog otkaza. Od prošlog mjeseca objavljuju dosije koji je godinama skrivala antikorupcijska policija, a sada je objavljen."