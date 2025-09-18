  1. Home
  2. usluga
  3. Bliski Istok

Preživjeli izraelskog napada pejdžerom na Hezbollah zaklinju se na osvetu Izraelu

18 septembar 2025 - 23:26
News ID: 1728638
Preživjeli izraelskog napada pejdžerom na Hezbollah zaklinju se na osvetu Izraelu

ABNA24: Preživjeli izraelskih napada na pokret otpora Hezbollaha u Libanu izrazili su spremnost da se osvete izraelskom režimu, koji održava ratove i destabilizuje regiju Zapadne Azije.

U poruci upućenoj generalnom sekretaru Hezbollaha, šejhu Naimu Qassemu, preživjeli su izjavili svoju nepokolebljivu posvećenost žrtvovanju za pobjedu, navodeći da su "zaista spremni da se žrtvuju kako bi izašli kao trijumfalni i pobijedili po svaku cijenu".

„Spremni smo za žrtvu, željni šehadeta i odlučni da postignemo pobjedu po svaku cijenu. Znamo da su oni koji vjeruju u Svemogućeg Boga nepobjedivi“, naglašava se u poruci.

Također su odali počast šehidu vođi Hezblolaha Sayyedu Hassanu Nasrallahu i drugim šehidima, odajući im počast kao herojima koji su ostali nepokolebljivi u svojoj predanosti. Ponovno su potvrdili svoju posvećenost putu koji su utrle ove ličnosti.

Preživjeli su istakli da suština snage Hezbollaha leži u njegovom jedinstvu i oslanjanju na podršku naroda.

„Posvećeni smo našem savezu s našim šehidskim vođom i težnjama našeg dragog i velikodušnog naroda“, rekli su.

Poruka dolazi na prvu godišnjicu smrtonosnih eksplozija pagera i voki-tokija koje je Izrael izvršio u Libanu.

Najmanje 39 ljudi, uključujući dvoje djece, je ubijeno, a više od 3.400 drugih je pretrpjelo uglavnom teške povrede tokom napada pejdžerima 18. i 19. septembra 2024. Među žrtvama su bili mnogi članovi Hezbollaha.

Eksplozije su osakatile znatan broj žrtava, uglavnom s povredama očiju i udova.

Zvjerstvo se dogodilo kao dio smrtonosne agresije izraelskog režima na Liban, u kojoj je ubijeno najmanje 3.130 Libanaca prije nego što je završena u novembru 2024. nakon što je postignut prekid vatre.

Poruka je stigla nekoliko sati nakon što je šejh Qassem pozdravio žrtve eksplozija i njihovu otpornost da prevaziđu teške rane koje su pretrpjeli.

„Izraelski neprijatelj je želio neutralizirati vašu moć i ukloniti vas iz bitke, (ali) vi ste se ponovo vratili u nju s većom snagom i energijom“, navodi se u poruci.

Vođa Hezbollaha rekao je da će borci otpora biti pobjednici.

„Znajte da će Izrael pasti s obzirom na njegovu prirodu okupacije, ugnjetavanja, kriminala i agresije, te činjenicu da se borci otpora suočavaju s njim do oslobođenja“, dodao je.

Politički pomoćnik šejha Qassema također je kategorički odbacio planove za razoružanje grupe otpora, rekavši da taj plan stavlja arapsku naciju na milost i nemilost Sjedinjenih Država i Izraela.

Husein al-Khalil je u intervjuu za radio stanicu al-Nour sa sjedištem u Bejrutu rekao da čvrst stav Hezbollaha i njegovih saveznika sprječava vlasti da provedu diktate nametnute iz inostranstva u vezi s razoružanjem pokreta otpora.

Liban je 27. januara dao izjavu o svojoj odluci da produži primirje s Izraelom do 18. februara.

Ipak, Izrael održava okupaciju pet važnih lokacija u južnom Libanu, uključujući Labbouneh, Mount Blat, brdo Owayda, Aaziyyeh i brdo Hammamis, koje se sve nalaze u blizini granice.

Uprkos gotovo svakodnevnim izraelskim zračnim napadima i kontinuiranim kršenjima libanskog zračnog prostora i suvereniteta, Hezbollah i dalje ostaje jedini kredibilan vojni entitet sposoban da se suprotstavi okupaciji i spriječi daljnje izraelske upade.

Kako se zahtjevi Washingtona i Izraela za razoružavanje libanonske grupe otpora intenziviraju, brojni pojedinci unutar arapske nacije tvrde da takvi pokušaji previđaju fundamentalni problem izraelskih kontinuiranih kršenja libanonskog suvereniteta.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha