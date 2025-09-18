U poruci upućenoj generalnom sekretaru Hezbollaha, šejhu Naimu Qassemu, preživjeli su izjavili svoju nepokolebljivu posvećenost žrtvovanju za pobjedu, navodeći da su "zaista spremni da se žrtvuju kako bi izašli kao trijumfalni i pobijedili po svaku cijenu".

„Spremni smo za žrtvu, željni šehadeta i odlučni da postignemo pobjedu po svaku cijenu. Znamo da su oni koji vjeruju u Svemogućeg Boga nepobjedivi“, naglašava se u poruci.

Također su odali počast šehidu vođi Hezblolaha Sayyedu Hassanu Nasrallahu i drugim šehidima, odajući im počast kao herojima koji su ostali nepokolebljivi u svojoj predanosti. Ponovno su potvrdili svoju posvećenost putu koji su utrle ove ličnosti.

Preživjeli su istakli da suština snage Hezbollaha leži u njegovom jedinstvu i oslanjanju na podršku naroda.

„Posvećeni smo našem savezu s našim šehidskim vođom i težnjama našeg dragog i velikodušnog naroda“, rekli su.

Poruka dolazi na prvu godišnjicu smrtonosnih eksplozija pagera i voki-tokija koje je Izrael izvršio u Libanu.

Najmanje 39 ljudi, uključujući dvoje djece, je ubijeno, a više od 3.400 drugih je pretrpjelo uglavnom teške povrede tokom napada pejdžerima 18. i 19. septembra 2024. Među žrtvama su bili mnogi članovi Hezbollaha.

Eksplozije su osakatile znatan broj žrtava, uglavnom s povredama očiju i udova.

Zvjerstvo se dogodilo kao dio smrtonosne agresije izraelskog režima na Liban, u kojoj je ubijeno najmanje 3.130 Libanaca prije nego što je završena u novembru 2024. nakon što je postignut prekid vatre.

Poruka je stigla nekoliko sati nakon što je šejh Qassem pozdravio žrtve eksplozija i njihovu otpornost da prevaziđu teške rane koje su pretrpjeli.

„Izraelski neprijatelj je želio neutralizirati vašu moć i ukloniti vas iz bitke, (ali) vi ste se ponovo vratili u nju s većom snagom i energijom“, navodi se u poruci.

Vođa Hezbollaha rekao je da će borci otpora biti pobjednici.

„Znajte da će Izrael pasti s obzirom na njegovu prirodu okupacije, ugnjetavanja, kriminala i agresije, te činjenicu da se borci otpora suočavaju s njim do oslobođenja“, dodao je.

Politički pomoćnik šejha Qassema također je kategorički odbacio planove za razoružanje grupe otpora, rekavši da taj plan stavlja arapsku naciju na milost i nemilost Sjedinjenih Država i Izraela.

Husein al-Khalil je u intervjuu za radio stanicu al-Nour sa sjedištem u Bejrutu rekao da čvrst stav Hezbollaha i njegovih saveznika sprječava vlasti da provedu diktate nametnute iz inostranstva u vezi s razoružanjem pokreta otpora.

Liban je 27. januara dao izjavu o svojoj odluci da produži primirje s Izraelom do 18. februara.

Ipak, Izrael održava okupaciju pet važnih lokacija u južnom Libanu, uključujući Labbouneh, Mount Blat, brdo Owayda, Aaziyyeh i brdo Hammamis, koje se sve nalaze u blizini granice.

Uprkos gotovo svakodnevnim izraelskim zračnim napadima i kontinuiranim kršenjima libanskog zračnog prostora i suvereniteta, Hezbollah i dalje ostaje jedini kredibilan vojni entitet sposoban da se suprotstavi okupaciji i spriječi daljnje izraelske upade.

Kako se zahtjevi Washingtona i Izraela za razoružavanje libanonske grupe otpora intenziviraju, brojni pojedinci unutar arapske nacije tvrde da takvi pokušaji previđaju fundamentalni problem izraelskih kontinuiranih kršenja libanonskog suvereniteta.