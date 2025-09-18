Dva izraelska doseljenika ubijena u operaciji na graničnom prijelazu Zapadna obala-Jordan

Napadač koji je stigao kamionom koji je prevozio humanitarnu pomoć iz Jordana ubio je u četvrtak dvojicu muškaraca na glavnom graničnom prijelazu između okupirane Zapadne obale i Jordana.

Doseljenici, starosti oko 20 i 60 godina, ranjeni su na graničnom prijelazu pod kontrolom okupiranih teritorija, a kasnije su proglašeni mrtvima, saopštila je izraelska nacionalna služba hitne pomoći.

Napadača su na mjestu događaja ubile snage sigurnosti, saopštila je vojska.

Izvještaji navode da je viđena kolona vozila dok su izraelske snage zatvarale put koji vodi do prijelaza.

Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali jordansko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je napadač bio jordanski državljanin koji je tri mjeseca dostavljao pomoć Gazi.

Incident se dogodio godinu dana nakon što su tri izraelska doseljenika ubijena na istom mjestu od strane napadača kojeg je izraelska vojska identificirala kao jordanskog vozača kamiona.

Prijelaz Allenby, u dolini Jordana, jedini je međunarodni prolaz za Palestince sa Zapadne obale koji ne zahtijeva ulazak na okupirane zemlje, koje okupiraju teritoriju od 1967. godine.

Palestinski pokret otpora Hamas, angažovan u odbrani Gaze od genocidne izraelske kampanje, pozdravio je operaciju kao odgovor na "svakodnevne zločine i masakre koje je [izraelska] okupacija počinila nad našim palestinskim narodom".

Četvrtašnji napad dogodio se u trenutku kada izraelski režim već drugi dan nastavlja kopnenu invaziju na grad Gazu usred artiljerijskog granatiranja i zračnih napada, prisiljavajući hiljade ljudi da pobjegnu u južnu Gazu.

Od oktobra 2023. godine, izraelski režim je ubio 65.141 osobu i ranio 165.697, većinom žena i djece.