Stotine osoblja UN-a protestovalo u Ženevi zbog ubistva kolega u Gazi

Od početka sukoba između Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u Gazi je ubijeno oko 543 humanitarnih radnika, uključujući 373 osoblja i članova tima UN-a, prema podacima UN-a, što ga čini najsmrtonosnijim sukobom u 80-godišnjoj historiji te organizacije.

Sjedinjene Američke Države i Izrael poslali su žalbe visokim zvaničnicima UN-a osporavajući nepristrasnost njihovog osoblja u vezi s ratom u Gazi, pokazali su dokumenti, prenosi Reuters.

Osoblje UN-a nosilo je transparente na kojima je pisalo "Mir za Gazu" i "Nije meta" i položilo je preko 370 bijelih ruža pored spomen-ploče u Ženevi u znak predstavljanja svakog humanitarnog radnika UN-a ubijenog u ratu.

"Danas se osoblje UN-a okuplja kako bi reklo da je dosta, da kaže da ne možemo ubijati naše kolege u Gazi s takvom nekažnjivošću i da kažemo stop svim ovim ubistvima", rekla je za Reuters na protestu Nathalie Meynet, predsjednica Vijeća osoblja Agencije UN-a za izbjeglice.

Dana 10. septembra, izraelski ambasador pri UN-u u Ženevi, Daniel Meron, napisao je generalnoj direktorici ureda UN-a u Ženevi, Tatjani Valovaji, osuđujući protest za koji je tvrdio da je prekršio etičke obaveze osoblja UN-a.

Séverine Deboos, predsjedavajuća Sindikata osoblja Međunarodne organizacije rada i jedna od organizatorica događaja, negirala je da je svrha protesta bila politička.

Nekoliko stotina ljudi pridružilo se protestu i minuti šutnje na jarkom ženevskom suncu ispred zgrade UN-a.

Nekoliko njih nosilo je crno-bijele kefije - simbol palestinske solidarnosti koji Izrael smatra provokacijom - iako Reuters nije mogao potvrditi da li su to bili zaposlenici UN-a.