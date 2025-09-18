"Flota Al-Samud" je iskra čovječanstva i svjetla u srcu tame

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - ajetullah Sayyed Sajid Ali Naqvi, šef Vijeća šiitske uleme Pakistana, osvrćući se na nedavne zločine cionističkog režima u Gazi, naglasio je: "Danas je postalo potpuno jasno da je Izrael jedino oruđe, a glavni uzrok genocida i zločina protiv čovječnosti u Gazi je sam arogantni poredak".

Dodao je: "Suština izjave Arapskog i islamskog samita još nije presušila kada su okupacijski cionisti izveli sudnji dan u Gazi, i nažalost, čovječanstvo umire i niko ne sluša vapaje potlačenih".

Govoreći o izraelskom napadu na Katar, Naqvi je rekao: Od Islamskog samita se očekivalo da donese hrabre i praktične odluke kako bi zaustavio barem dio okrutnosti i zločina protiv Palestinaca i da preduzme korak ka vraćanju veličine islamskog ummeta, ali izdata je samo izjava koja nije imala odvraćajući učinak.

Također se osvrnuo na kretanje humanitarnog konvoja "Al-Samud", koji se sastoji od oko 70 brodova i fregata iz Španije i kreće prema Gazi uz podršku predstavnika za ljudska prava iz 44 zemlje, te izjavio: "Ovaj konvoj je nova nada, iskra čovječanstva, svjetlo u tami i svjetionik u atmosferi divljaštva i terora, koji sija za čovječanstvo."

Poglavar Vijeća iz Pakistana rekao je: "Iako ova pomoć sama po sebi nije dovoljna, može biti učinkovita kao prva kap kiše. Sada je dužnost islamskog svijeta i ljudske zajednice da pruže svu potrebnu podršku i sigurnost kako bi se ovaj humanitarni konvoj doveo do odredišta, kako bi se patnja potlačenog naroda Gaze mogla malo ublažiti."