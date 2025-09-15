Pregled krvavog septembbra u Libanu; Od zločina pejdžera do Hezbollahovog strateškog strpljenja nakon šehadeta Nasrallaha

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (A.S.) - ABNA - Hezbollah u Libanu je ušao u borbu protiv agresije cionističkog režima od početka Operacije Oluja al-Aksa s ciljem odbrane potlačenog naroda Gaze i očuvanja sigurnosti i teritorijalnog integriteta Libana kao najvažnijeg fronta za podršku Gazi. Hezbollah u Libanu je svakodnevno izvodio desetine operacija protiv sjevernih okupiranih teritorija, tako da su ta vojna područja postala nenaseljena.

Cionistički režim je kroz svoju nelegitimnu historiju uvijek pribjegavao atentatima kad god bi propao i bio poražen u direktnom ratu. Zlokobna historija ovog režima puna je raznih atentata u svim dijelovima svijeta.

Stoga je u borbi protiv smrtonosnih udaraca Hezbollaha protiv Izraela korišten izraelski odred atentatora protiv libanskog naroda i vođa, kada je Izrael počinio jedan od najvećih zločina protiv čovječnosti.

Eksplozija pejdžera na koordiniran način tokom dva dana ranila je i ubila hiljade Libanaca.

„Šehid Sayyed Hassan Nasrallah“, bivši generalni sekretar Hezbollaha u Libanu, izjavio je u govoru nakon ovog zločina: „Neprijatelj je u utorak ciljao 4.000 pejdžera, a cionistički neprijatelj je pokušao da ubije 5.000 ljudi ponovo aktivirajući pejdžere dan ranije. Generalni sekretar Hezbollaha u Libanu naglasio je da je masakr u utorak i srijedu ratni zločin i objava rata protiv Libana. Režim je pokušao da ubije hiljade ljudi u Libanu, a ovaj zločin je također zabilježen u njihovom crnom dosijeu.“

Pogled na krvavi septembar u Libanu; od zločina sa pejdžerima do Hezbollahovog strateškog strpljenja nakon šehadeta vođe otpora

Uzastopna ubistva visokih komandanata otpora i konačno ubistvo generalnog sekretara Hezbollaha u Libanu bili su posljednji i najteži udarac koji je cionistički režim zadao otporu u Libanu. Sada, nakon godinu dana bolnih događaja u Libanu i političkih promjena s intervencijom Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih zemalja u Libanu kako bi se na vlast dovela vlada koja bi razoružala ili izvršila pritisak na otpor, Hezbollah je još uvijek živ i nastavlja putem otpora sa svojim strateškim strpljenjem.

U tom smislu, libanski medijski aktivista Zulfiqar Daher je napisao za Al-Manar:

Ovaj septembar bio je težak mjesec, s velikim teškoćama i žrtvama koje je prošla godina donijela, do te mjere da su veliki vođe, na čelu sa Sayyedom Hassanom Nasrallahom, vođom šehida nacije, i grupa braće i drugova, te vođe i borci utvrdili i unaprijedili status i sposobnosti otpora.

Napadi neprijatelja su uglavnom ciljali jug, Bekau i južna predgrađa, ne štedeći Bejrut, glavni grad i mnoga druga područja na sjeveru i planine Libana.

Uprkos svim ovim žrtvama, otpor i njegov narod uživaju legendarnu otpornost koja se proučava kroz historiju i zahtijeva istraživanje, ispitivanje i promišljanje kako bi se razumjeli njegovi uzroci, konteksti i budući efekti, ne samo na nastavak ovog pristupa otporu, već i na jednačine cijelog regiona, a posebno na budućnost postojanja neprijatelja Izraela, koji je učinio sve samo ne da eliminiše otpor i nije uspio postići svoje deklarirane ciljeve rata, tako da su otpor, njegov narod i cijeli Libanon izašli kao pobjednici i ponosni iz ovog rata i nisu se predali zahtjevima neprijatelja. Neprijatelj nastavlja povećavati pritisak na razne načine, uz otvorenu i eksplicitnu podršku zle američke vlade, kako bi postigao ono što nije uspio postići u svojoj brutalnoj agresiji na Libanon. Ovaj septembar, baš kao što je označio izuzetnu prekretnicu šehadetom Sayyeda Hassana Nasrallaha 27., bio je i briljantna prekretnica za porodicu otpora i porodicu Sayyeda Nasrallaha šehadetom njegovog sina Hadija 12. ovog mjeseca 1997. godine.

U sukobima kod Jabal Rafi'a, postojala je jasna solidarnost između boraca otpora i libanonske vojske, gdje se krv boraca otpora pomiješala s krvlju njihove vojne braće u vojsci, a grupa šehida uzdigla se uz Hadija, a među je bio i poručnik Jawad Azar, što je potvrda jedinstva redova između otpora i vojske.

U sjećanju na ovu akciju, koja je pomiješana s krvlju, nalazi se jednačina "vojske, otpora i nacije", što se smatra jednim od najvažnijih elemenata moći u Libanu koji je suočen s opasnosti koje ga okružuju, a na čelu tih opasnosti je uzurpatorski izraelski režim, ali neki pokušavaju predstaviti suprotnu sliku ove realrnosti.

Dr. Ali Hamieh, istraživač strateških poslova, rekao je o tome: "Obično, što se otpor suočava s više poteškoća, to postaje jači. Otpor ne raste i ne razvija se osim u opsadi. Istakao je da se otpor odupro nečemu što vojske svijeta nisu mogle izdržati, te se odupro i nije podbacio, ne samo protiv izraelskog neprijatelja, već i protiv svih postojećih zapadnih flota, posebno američke flote. Nastavio je da su Libanci još uvijek sposobni za otpor i da će sigurno pobijediti."

Dodao je: "Otpor je neutralizirao i razotkrio metode izraelskog i američkog neprijatelja u cijeloj regiji. Ono što se dogodilo u septembru 2024. je jedinstveno."

Bila je to katastrofa, jer su komandanti otpora poginuli kao šehidi, dok je otpor nastavio da se bori i suočava i pobijedio je.“ Nastavio je: „Izraelski neprijatelj je pokrenuo napade hiljadama kilometara od Sirije bez otpora, napada arapske zemlje bez otpora, bori se ovdje i tamo i prijeti Turskoj i Egiptu bez ikakvog odgovora“, te naglasio da je „osovina otpora, od Gaze do Libana i Jemena i Irana, Iraka i Sirije, dokazala svoju efikasnost, snagu i sposobnost.“

Hamiyeh je rekao: „Otpor je proučavanje, metode, doktrina, vjera i princip koji se ne mogu pobijediti.“ Dodao je: „Kao što je rekao šehid Imad Mughniyeh: Borimo se svojim duhom i vjerovanjem, ne samo oružjem.“ Nastavio je: „Međutim, borili smo se svim svojim čulima, doktrinom, duhom i oružjem, i spriječili smo neprijatelja da napreduje u Libanu.“

Napomenuo je da je „izraelski neprijatelj postigao neke prednosti u taktici i na terenu, ali iz strateške perspektive, zakoračio je u nepoznato. Neprijatelj ne može tolerirati geografiju koju pokušava okupirati, ni iz vojne i sigurnosne perspektive, ni iz demografske perspektive“, te naglasio da je „neprijatelj neizbježno osuđen na uništenje i otpor se nastavlja, a njegova snaga leži u njegovom nastavku.“

U istom kontekstu, Hamiyeh je rekao: „Znamo da se izraelski neprijatelj boji svog osamdesetogodišnjeg postojanja i pokušava prenijeti svoj nastavak na kriminalca Netanyahua, koji sebe smatra većim od starih vladara Izraela, jačim od Ben Guriona i vlasnikom modernog i većeg Izraela, ali to se neće dogoditi. Dodao je: „Otpor se nastavlja i duh, puls i krv Sayyida Hassana Nasrallaha i zapovjednika šehida, od Sayyida Hashema Safi al-Dina do svih vođa, zaštitnici su i osnaživači puta do pobjede, ako Bog da.“

Završne riječi

Nastavak puta otpora Hezbollaha u Libanu uprkos ubistvu njegovih vođa i komandanata šehida, na čelu sa vođom Sayyedom Hassanom Nasrallahom, nije ništa novo u savremenoj historiji jer je prije Islamske revolucije u Iranu ali i nakon nje, Iran, prošao kroz slična iskušenja tokom četiri decenije, toliko da je u prvim godinama pobjede Islamske revolucije, iranski narod svjedočio šehadetu desetina svojih vođa, zvaničnika i službenika usred nametnutog rata.

Stoga, pristalice Hezbollaha, koje su obrazovane u školi Nasrallaha, vide svoj časni put u nastavku puta otpora i dobro su shvatile da se taj put ne oslanja na osobu ili osobe, već na uvjerenje da će krv trijumfovati nad mačem.