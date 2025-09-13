Razoružanje Hezbollaha- sprovođenje cionističkog projekta

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), predstavnik Hezbollaha u libanonskom parlamentu upozorio je u govoru da pokušaj razoružavanja libanonskih grupa otpora znači uništenje odbrambenih sposobnosti zemlje i otvara put novoj kopnenoj invaziji te je dio ekspanzionističkog projekta cionističkog režima u regiji.

Osvrćući se na iskustvo iz 2017. godine, Hassan Ezzeddine je izjavio da je libanonska vojska imala koristi od sposobnosti otpora u suočavanju s takfirskim grupama; grupama koje se, prema njemu, smatraju egzistencijalnom prijetnjom i drugom stranom cionističkog neprijatelja.

Dodao je: Rasprava o razoružavanju otpora je opasan pokušaj da se Libanon lišava sposobnosti da se brani. Jednačina je jasna; Razoružanje znači novu kopnenu invaziju, a ta invazija je zamisliva u okviru ekspanzionističkog projekta cionističkog režima, i to se dogodilo u Siriji.

Ezzedine je naglasio: Ovo oružje nije samo povjerenje u ruke vodstva Hezbollaha, već povjerenje u ruke većine libanonskog naroda, a Libanci nisu spremni da se odreknu ovog povjerenja, jer ga smatraju garancijom očuvanja, jedinstva i suvereniteta Libana.