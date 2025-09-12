Šef vijeća palestinske uleme: Slike obezglavljene djece u Gazi podsjećaju na Kerbelu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - dr. Šejh Husein Kasem, koji jjeotputovao u Iran, rekao je u govoru prije džuma-namaza u gradu Pavehu: Slike nevine djece u Gazi čije su glave odsječene neprijateljskim bombardiranjem ili raskomadana tijela koja se svakodnevno viđaju u medijima podsjećaju na scene iz Kerbale.

Govoreći o ugnjetavanju i šehidima i narodu Gaze pod masovnim napadima cionističke vojske, dodao je: Kao što su ruke Dža'fara Tajjara i srce Hamze, vođe šehida, rastrgane na Božjem putu, danas su tijela palestinske djece jasan dokaz nastavka istog tog puta.