Šutnja muslimanskih zemalja - najveća podrška izraelskim zločinima

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), povodom godišnjice rođenja Poslanika islama, održana je konferencija pod nazivom "Šutnja islamskog svijeta protiv ugnjetavanja, zašto?", čiji je domaćin bilo Društvo Urwat al-Wathqi u Lahoreu, Pakistan, a kojoj je prisustvovao veliki broj istaknutih šiitskih i sunitskih učenjaka, vođa političkih i vjerskih stranaka, vjerskih vođa, mislilaca i predstavnika vjerskih manjina.

Učesnici su, osuđujući ravnodušnost islamskih vlada i naroda prema ugnjetavanom narodu Gaze, naglasili: Takva šutnja zapravo znači biti uz ugnjetače i neće biti prihvaćena u očima Svemogućeg Boga.

Istakli su da ignoriranje nehumanih zločina Izraela slabi i nagriza islamski ummet te otvara put neprijateljima da postanu još smjeliji.

Govornici su se također osvrnuli na učenja Časnog Poslanika (s.a.v.s.) i zajedničke karakteristike islamskog ummeta, te su smatrali da je jedinstvo jedini način suočavanja s trenutnim izazovima.

Prema njima, povratak zajedničkim vjerskim vrijednostima i jedinstvu u suočavanju s ugnjetavanjem je islamska i ljudska dužnost koje se svi muslimani moraju pridržavati.

Mehran Movahedfar, generalni konzul Irana u Lahoreu, i Asghar Masoudi, šef Doma kulture, kao predstavnici Islamske Republike Iran, naglasili su potrebu za jedinstvom i solidarnošću islamskog ummeta u podršci ugnjetavanom narodu Palestine, pozivajući se na vjerske i ljudske odgovornosti muslimana.

Slaveći otpor palestinskog naroda, smatrali su da je šutnja u suočavanju sa zločinima cionističkog režima suprotna islamskim učenjima i ljudskoj savjesti.

Na kraju, učesnici su, slaveći otpor palestinskog naroda, naglasili da palestinsko pitanje nije samo regionalno, već globalno i islamsko pitanje, te da bi ravnodušnost prema njemu značila ignorisanje pravde i ljudskog dostojanstva.