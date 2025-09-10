  1. Home
  2. usluga
  3. Bliski Istok

U novom izraelskom napadu na Jemen desetine poginulih i povrijeđenih

10 septembar 2025 - 22:55
News ID: 1725756
U novom izraelskom napadu na Jemen desetine poginulih i povrijeđenih

ABNA24: Prema jemenskom Ministarstvu zdravstva, u izraelskoj agresiji na Sanu i Al-Jawf prijavljeno je nekoliko šehida i ranjenih.

Prema novinskoj agenciji Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA - izraelske zračne snage ciljale su kompleks Ministarstva odbrane povezan s Ansarullahom u centru glavnog grada u zračnim napadima.

Prema izvještajima, mete ovih napada uključivale su predsjednički ured, vojni komandni centar, područja u Jabal Al-Hifi, elektranu Haziz, benzinsku pumpu za opskrbu benzinom ambulantnih i hitnih medicinskih vozila, domove vođa Ansarullaha i jemensku novinsku agenciju Saba.

Prema jemenskom Ministarstvu zdravstva, u izraelskoj agresiji na Sanu i Al-Jawf prijavljeno je desetine šehida i ranjenih.

Neki mediji su objavili da su ovi napadi bili usmjereni na određene ciljeve i da su izvedeni po naređenju Netanyahua.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha