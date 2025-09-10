Još jedan napad na Flotilu Sumud

◾️Dron je ciljao španski brod "Alma" u luci Sidi Bou Said, Tunis.

⛴ "Alma" je pretrpjela oštećenje gornje palube zbog požara uzrokovanog napadom dronom kod obale Tunisa.

🎙Požar je ugašen, a svi putnici i članovi posade su sigurni. Istraga incidenta je u toku, a sva ažuriranja će biti objavljena čim budu dostupna.

- Ovo je drugi napad u dva dana, a dešava se usred eskalacije izraelske agresije na Gazu, koordiniranog pokušaja da se skrene pažnja sa naše misije i da je se ometa.

- Nastavljamo našu miroljubivu misiju probijanja opsade Gaze i potvrđujemo da će naše putovanje nastaviti odlučno i u solidarnosti sa palestinskim narodom.