Rijetki primjerci Kur'ana donirani džamiji Al-Aksa kroz vijekove + fotografije

Ovi posebni primjerci Kur'ana bili su pokloni halifa, sultana, emira, učenjaka i istaknutih islamskih ličnosti i bili su posvećeni džamiji Al-Aksa.

Kur'ani u ovoj kolekciji razlikuju se po stilu, dekoraciji i veličini, a napisani su kufskim, magribskim, neskhskim, suluskim i perzijskim pismom.

Islamski muzej posjeduje oko 600 rijetkih primjeraka Kur'ana, od kojih su najvažniji "Rab'ah" sultana Sulejmana Veličanstvenog, "Rab'ah" osmanskog sultana Bajazida, veliki mamelučki primjerak koji pripada sultanu Barsbaju i rukopis za koji se kaže da potiče od potomka Poslanika Muhameda.

Ostali posebni primjerci uključuju kufski primjerak iz 8. ili 9. stoljeća nove ere i "Rab'ah Magrib" od 30 poglavlja, koje je donirao sultan Magriba, Abu al-Hasan al-Marini, početkom 13. stoljeća. Ovaj primjerak je jedini sačuvani primjerak od tri koje je donirao Svetoj džamiji u Meki, Poslanikovoj džamiji u Medini i džamiji Al-Aksa u Jerusalemu.

Muzej također posjeduje veliki primjerak Kur'ana, dug jedan metar i širok 90 centimetara, koji datira iz 14. stoljeća.