Jemenski zvaničnici u razgovoru sa ABNA-om: Izraelske tvrdnje su obmana i pretjerivanje kako bi se kompenzirala slabost na terenu / Podrška Gazi neće

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Cionistički režim je u četvrtak tvrdio da je ciljao sjedište jemenskih komandanata u Sani i ubio mnoge jemenske komandante i vođe.

Ovu tvrdnju je odbacilo Vrhovno rukovodstvo Pokreta Ansar Allah i drugi jemenski zvaničnici, te je naglašeno da su brutalni izraelski napadi bili usmjereni samo na civilne objekte.

U tom kontekstu, dva jemenska zvaničnika, Abdulaziz Al-Bakr, bivši državni ministar i savjetnik vlade Sane i generalni sekretar Socijalističke nacionalističke partije Jemena, i Hizam Al-Assad, član političkog biroa jemenskog Pokreta Ansarallah, u intervjuu za novinsku agenciju ABNA, odbacujući tvrdnje cionističkog režima i ističući da će jemenske snage nastaviti borbu, naglasili su:

Svaki napad usmjeren na civile u Sani postat će dodatno gorivo za otpor jemenskog naroda.

Al-Bakr je rekao: Tvrdnje cionističkog neprijatelja su potpuno neosnovane i nemaju nikakve veze sa stvarnim ciljanjem vođa ili vojnih objekata u Jemenu. Stvarnost na terenu potvrđuje da su svi nedavni napadi bili ograničeni na civilne objekte i usluge poput elektrana i naftnih kompanija ili praznih lokacija koje su prethodno bombardovane. Ovakvo ponašanje pokazuje da je neprijatelj podbacio u obavještajnom smislu i da nije u mogućnosti da dobije tačne informacije o vojnim lokacijama ili rukovodstvu. Stoga je glavni cilj neprijatelja da cilja jemenski narod i njihove civilne kapacitete u pokušaju da pokori naciju i kazni ih zbog njihovih stavova podrške Palestini i Gazi.

Al-Bakr je naglasio: Nekoliko minuta nakon agresije, jemensko Ministarstvo odbrane dokazalo je lažnost izvještaja da su lideri Sane bili meta napada tokom agresije cionističkog režima na glavni grad u četvrtak.

Dodao je: Cionistički režim nastoji da postigne nekoliko ciljeva ovim tvrdnjama: Prvo, da skuje lažnu pobjedu kako bi prikrio svoj neuspjeh na terenu u suočavanju s palestinskim otporom i njegovom herojskom upornošću. Drugo, da pokuša uticati na moral naroda u Jemenu tvrdeći da je u stanju da dođe do lidera zemlje, dok je istina potpuno suprotna. Treće, ove tvrdnje služe medijskoj propagandi neprijatelja, koja cilja svoju domaću publiku i svoje američke i zapadne saveznike kako bi opravdala svoju kontinuiranu agresiju i ponovljene poraze. Drugim riječima, ono što neprijatelj traži jeste obmana i pretjerivanje kako bi kompenzirao svoju slabost na terenu.

Generalni sekretar Jemenske socijalističke nacionalističke partije naglasio je: Stav pokreta Ansarallah i jemenskih oružanih snaga je jasan i čvrst: Ovi napadi neće spriječiti Jemen da nastavi svoje vojne operacije u znak podrške Gazi dok se agresija ne zaustavi i opsada ne bude ukinuta.

Jemenske oružane snage su više puta najavile da će odgovor na ove napade biti izveden u odgovarajuće vrijeme i na odgovarajućem mjestu, a njihova ciljna banka je aktivna na moru i na kopnu protiv neprijateljskih interesa.

Ansarallah je, sa svoje strane, naglasio da će ovi zločini samo povećati odlučnost Jemenaca da se pridržavaju palestinskog cilja kao glavnog pitanja za naciju i da ga nastave podržavati svom snagom. Ukratko, neprijatelj nije uspio postići svoje ciljeve, ali je ojačao opciju otpora u Jemenu.

Dodao je: „Jemenski narod je kroz historiju i od početka agresije dokazao da je nepobjediv i nepopustljiv. Što se više cionistički i američki napadi povećavaju, to se više povećava solidarnost i narodna podrška otporu. Danas jemenski narod ove napade vidi kao priznanje svoje ključne uloge u borbi nacije protiv cionističko-američkog projekta. Stoga se reakcija jemenskog naroda manifestuje u održavanju demonstracija bijesa, obezbjeđivanju ljudstva, novca i oružja frontovima i jačanju morala fronta otpora.“

Jemenski zvaničnik je naglasio: „Svaki napad koji cilja civile u Sani ili bilo gdje drugdje postaje dodatno gorivo za otpor jemenskog naroda i njihovu odlučnost da nastave borbu do kraja.“

Hizam al-Assad: Kovanje imaginarnih pobjeda otkriva obim izraelskog obavještajnog, vojnog i moralnog neuspjeha

Kao odgovor na tvrdnje izraelskog režima o ciljanju sjedišta jemenskih komandanata, Assad je rekao da te tvrdnje nemaju istine i otkrivaju obim izraelskog obavještajnog, vojnog i moralnog neuspjeha u pokušaju da se iskuju imaginarne pobjede.

Naglasio je da je izraelska agresija ciljala samo civilne lokacije, servisne objekte ili područja koja su više puta bombardirana, te da su svi njihovi napori da odvrate jemenski narod od podrške Gazi propali.

Assad je rekao: Jemenski narod, oslanjajući se na Boga, odlučan je da nastavi podržavati narod u Gazi dok agresija ne prestane i opsada ne bude ukinuta.