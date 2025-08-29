Iran Evropljanima: Nemate zakonsku nadležnost da aktivirate ponovno uvođenje sankcija

U pismu šefici Evropske unije za vanjsku politiku Kaji Kallas, koja koordinira Zajedničku komisiju za nuklearni sporazum, Araghchi je naglasio da Rezolucija 2231 "mora isteći u skladu s planiranim rokom 18. oktobra 2025."

„Pokušaji E3 da ožive rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a koje su ukinute Rezolucijom 2231 su nevažeći i neefikasni“, napisao je Araghchi, dan nakon što je E3 pokrenuo mehanizam vraćanja, započinjući 30-dnevni rok za potencijalno vraćanje sankcija UN-a Teheranu.

Optužio je evropske sile da nemaju „pravnu nadležnost za pokretanje automatskog vraćanja“ sankcija i rekao da njihovi postupci ignorišu „bitne činjenice i proceduralnu historiju“ nuklearnog sporazuma iz 2015. godine.

Araghchi je ponovio da je Iran bio prva strana koja je aktivirala mehanizam za rješavanje sporova iz sporazuma nakon što su se SAD povukle 2018. godine, pozivajući se na pisma i sastanke Zajedničke komisije ranije te godine.

Odbacio je pokušaj E3 iz 2020. godine da aktivira mehanizam kao „nelegitiman“, napominjući da su ga Iran, Rusija i Kina odbacili.

Ističući neuspjeh Evropljana da ispune „jedanaest dodatnih obaveza“ preuzetih radi očuvanja nuklearnog sporazuma, Araghchi je kritikovao finansijski mehanizam EU INSTEX kao „simboličan i neefikasan“.

Za propast nedavnih pregovora u Beču okrivio je "tvrdoglavost SAD-a, politička ograničenja i insistiranje E3 na povezivanju pregovora s nepovezanim pitanjima".

Araghchi je osudio šutnju EU o nedavnim napadima SAD-a i Izraela na iranske nuklearne lokacije, nazivajući ih "jasnim kršenjima Povelje UN-a i međunarodnog prava", te je kritizirao evropsku podršku tim akcijama.

Ponovno potvrđujući "spremnost Irana da nastavi poštene i uravnotežene diplomatske pregovore", pozvao je EU da izbjegava "selektivna tumačenja" i radi na "istinskoj diplomatiji i očuvanju multilateralizma".

Pismo je također poslano generalnom sekretaru UN-a Antóniju Guterresu i svim članicama Vijeća sigurnosti.

