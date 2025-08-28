Izrael čini genocid oružjem gladi

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Hojjatul Islam Ahmed Iqbal Razvi, potpredsjednik Pakistanskog vijeća muslimanskog jedinstva, objavio je: Korištenje gladi kao oružja od strane izraelskih okupacijskih snaga protiv bespomoćnog palestinskog naroda je nehuman zločin i najgore barbarstvo u današnjem svijetu. Uskraćivanje hrane, vode, lijekova i osnovnih potreba opkoljenom stanovništvu nije samo protiv ljudske savjesti, već i jasno kršenje međunarodnog prava, Ženevske konvencije i Povelje UN-a o ljudskim pravima.

Dodao je: „Prisiljavanje djece, žena i starijih osoba na gladovanje, zatvaranje bolnica i sprječavanje dostave humanitarne pomoći zapravo je ravno genocidu. Ovakvo ponašanje treba biti ozbiljno upozorenje svijetu da u 21. vijeku, umjesto suočavanja s državnim terorizmom i ugnjetavanjem, svjetske sile i dalje šutke posmatraju.“

Iqbal Razavi je nastavio: „Ozbiljno zahtijevamo od međunarodne zajednice, Ujedinjenih nacija, Organizacije islamske saradnje i svih organizacija za ljudska prava da prisile Izrael da odmah osigura opkoljenom palestinskom narodu pristup hrani, vodi i lijekovima. Također, sprječavanje dostave humanitarne pomoći treba priznati kao ratni zločin i procesuirati pred Međunarodnim sudom pravde. Treba poduzeti praktične i efikasne mjere za zaštitu temeljnih prava palestinskog naroda, a ne samo izjave osude.“

Potpredsjedavajući Skupštine pakistanskog muslimanskog jedinstva naglasio je da je korištenje gladi kao oružja zapravo napad na cijelo čovječanstvo, dodajući: „Ovo ugnjetavanje ugnjetavanog naroda Palestine mrlja je na licu mira, pravde i ljudskih vrijednosti širom svijeta.“