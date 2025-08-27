Kriza zabrane hidžaba u etiopskom gradu Axumu / Muslimanske učenice se vraćaju u škole uz sudski nalog

Nedavna presuda suda u Tigraju mogla bi biti prekretnica u uspostavljanju prava muslimanki i jačanju principa jednakog građanstva.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Visoki sud regije Tigraj u sjevernoj Etiopiji donio je presudu u korist muslimanskih učenica u gradu Axumu u ovoj zemlji; presudu koja im omogućava da nastave školovanje u školama uz zadržavanje hidžaba. Odluka je donesena nakon što je u novembru oko 250 učenica u gradu zabranjeno pohađanje škole i polaganje ispita zbog odbijanja da skinu hidžabe.

Nakon zabrane, policija je raspoređena ispred nekih škola u Axumu, uhapsivši nekoliko učenika i zabranivši drugima ulazak. Ove mjere izazvale su široko rasprostranjene proteste u gradu Mqelle, glavnom gradu regije Tigray, koji su viđeni kao protest protiv kršenja slobode vjeroispovijesti.

Profesor Adam Kamel, glasnogovornik Federalnog vrhovnog vijeća za islamske poslove Etiopije, rekao je za Al Jazeera Net u Kataru da su protesti odgovor na pokušaje uskraćivanja nekih prava. Ono što se dogodilo u Axumu bila je individualna akcija nekih zvaničnika koja se rješavala kroz pravne tužbe.

Dana 14. januara 2025. godine, Regionalni sud u Axumu donio je presudu o suspenziji zabrane nošenja hidžaba u školama, smatrajući to mjerom koja bi mogla dovesti do nepovratnog kršenja prava.

Presudom su pozvani neki školski službenici da odgovore na optužbe, ali je sudija koji je donio presudu smijenjen s dužnosti, a njegov nasljednik je proglasio slučaj zatvorenim zbog nedostatka nadležnosti i proslijedio ga višoj sudskoj instanci. Ova akcija je rezultirala time da su desetine učenika lišene obrazovanja, a pravni postupak vođenja slučaja je zaustavljen.

Navodeći da spor u Tigraju nije oko tradicionalnog hidžaba, već oko nikaba, profesor Kamel je naglasio da je etiopska vlada posvećena garantovanju prava muslimana na obrazovanje i vjerovanje i smatra učešće muslimana u nacionalnom obrazovanju prioritetom.

21. januara 2025. godine, hiljade ljudi u gradu Magrebiju, na demonstracijama koje je organizovalo Vrhovno vijeće za islamske poslove, zahtijevale su sprovođenje sudskog naloga i povratak učenika u učionice. Ovi učenici su izgubili priliku da učestvuju na nacionalnim i regionalnim ispitima zbog uskraćivanja obrazovanja.

Iako su mnogi smatrali da je ovaj incident rezultat pojedinačnih odluka nekih zaposlenika Ministarstva obrazovanja, slučaj je izazvao široku debatu o stanju vjerskih sloboda u Etiopiji.

U tom kontekstu, Ali Hashim, pisac i novinar, opisao je presudu Regionalnog suda u Tigraju kao važnu pobjedu ne samo za djevojke, već i za federalni sistem i regiju Tigraj, rekavši da je ova odluka dostignuće za ustav i muslimansku zajednicu i odraz pozitivne atmosfere vjerskih i kulturnih sloboda u Etiopiji.

Nakon pritiska javnosti i kontinuiranih protesta, Visoki regionalni sud u Tigraju ponovo je razmotrio slučaj i proglasio da u ustavu ne postoji zakonska odredba koja zabranjuje nošenje hidžaba. Sud je naglasio da poduzete mjere nemaju zakonsku osnovu.

Na osnovu ove presude, potvrđeno je pravo učenica da nastave obrazovanje dok nose hidžab, u skladu s vjerskom slobodom i načinom odijevanja kako je zagarantovano etiopskim ustavom.

Vrhovno vijeće za islamske poslove Etiopije pozdravilo je presudu i smatra je pravnom i legalnom pobjedom za muslimane u zemlji, posebno uzimajući u obzir psihološke i društvene posljedice obrazovne deprivacije koja je utjecala na učenike i njihove porodice i uzrokovala da propuste godinu školovanja.

Axum je dugo bio duhovni centar Etiopske pravoslavne crkve, a grad ima poseban vjerski status od 4. stoljeća, nakon što je kralj Izana prešao na kršćanstvo. Međutim, Axum je i simbol vjerske tolerancije, jer su prvi muslimani pobjegli u Axum u 7. stoljeću kako bi izbjegli progon pagana iz Meke i tamo pronašli sigurnost pod zaštitom Negusa.

Uprkos ovom historijskom naslijeđu, Axum je posljednjih godina svjedočio sporadičnim vjerskim napetostima, posebno oko pitanja poput nošenja hidžaba u školama ili izgradnje džamija u blizini kršćanskih vjerskih mjesta, koja su ponekad postala sredstvo za podsticanje sukoba.

Ali Hashim je u intervjuu za Al Jazeera Net Qatar istakao da je mandat Abiyja Ahmeda kao premijera svjedočio pozitivnim dešavanjima u pravima etničkih i vjerskih grupa u Etiopiji, te da ono što muslimani danas doživljavaju odražava politički put zasnovan na građanstvu i otvorenosti.

Danas se etiopski grad Axum nalazi na tački koja sadrži i naslijeđe suživota i sjećanje na napetost. Grad treba oživjeti duh Negusa; gdje je religija bila sredstvo konvergencije, a ne alat podjele.

Važno je uspostaviti princip jednakog građanstva i poštovanja slobode vjeroispovijesti u zemlji koja se oduvijek borila da održi ravnotežu između svojih vjerskih i kulturnih komponenti.

Ali pitanje ostaje: Hoće li Tigray uspjeti pretvoriti ovu presudu u trajnu prekretnicu na putu ka vjerskoj slobodi?