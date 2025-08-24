Izrael bombardirao glavni grad Jemena, ubivši dvije osobe u napadu na elektranu

U nedjeljnim napadima pogođena je elektrana Hazeiz i civilno postrojenje za gorivo, izvijestila je televizija Al Masirah, a dijelovi glavnog grada utonuli su u tamu.

Snimci objavljeni na internetu prikazuju oblake dima i vatre koji se uzdižu iznad grada nakon bombardiranja.

Izrael je tvrdio da je ciljao i predsjedničku palatu u Sani, opisujući je kao dio "vojnog kompleksa".

Jemenski pokret otpora Ansarullah osudio je napad kao "gnusni ratni zločin" i očigledno kršenje suvereniteta zemlje.

U saopštenju se navodi da je Izrael namjerno napao civilnu infrastrukturu "kako bi paralizirao svakodnevni život, poremetio egzistenciju građana i stvorio lažnu pobjedu kroz uzdižuće stubove dima".

"Ova očigledna agresija, koju podržavaju Amerikanci, dokazuje da cionistički neprijatelj vodi otvoreni rat protiv arapske i islamske nacije", dodao je Ansarullah.

Dalje se navodi da napadi "neće odvratiti jemenski narod od njihove pune i apsolutne podrške Gazi".

„Izraelska agresija na Jemen neće nas obeshrabriti da nastavimo pružati podršku Gazi, bez obzira na žrtve“, rekao je visoki zvaničnik Huta Mohammed al-Bukhaiti.

Izrael je posljednjih sedmica više puta bombardovao jemensku infrastrukturu, uključujući luke i elektrane.

Nedjeljni zračni napadi dogodili su se samo dva dana nakon što su jemenske oružane snage ispalile hipersoničnu raketu i nekoliko dronova koji su zaobišli izraelske odbrambene sisteme i pogodili kritične ciljeve unutar okupiranih teritorija.

Otkako je Izrael pokrenuo genocidni rat protiv Gaze u oktobru 2023. godine, jemenske snage su izvele brojne odmazde u znak solidarnosti s Palestincima, zavjetujući se da neće stati dok se rat i blokada opkoljenog pojasa ne okončaju.