Gradonačelnik Barcelone odbrusio Izraelcima nakon što mu je zabranjen ulazak: "Palestinski glas je i naš"

Collboni, čiji je grad prekinuo veze s Izraelom, u objavi na katalonskom jeziku na Instagramu kaže da su ga palestinske kolege u Ramali i Betlehemu pozvale da iz prve ruke sazna o stvarnosti palestinskih gradova.

Naveo je kako je putovanje trebalo uključivati ​​sastanak u Jerusalemu s ljevičarskim izraelskim grupama B'Tselem i Peace Now, polaganje vijenaca na grobove pokojnog izraelskog premijera Jicaka Rabina i predsjednika Palestinske uprave Jasera Arafata te posjetu novom kampu u Amanu kojim upravlja UNRWA, agencija UN-a za palestinske izbjeglice koju Izrael optužuje za saradnju s terorističkim grupama.

"Odluka o zabrani ulaska delegaciji Barcelone je neprijateljski čin. To samo jača našu odlučnost za mir, pravdu i priznavanje prava palestinskog naroda. Njihov glas je i naš", zaključio je.