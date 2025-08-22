„Saučesništvo u provedbi plana SAD-a i Izraela“ / Da li je Hezbollahov rat neizbježan?

Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - grupa libanskih parlamentaraca i političara tužila je u utorak (19. augusta) šejha Naima Qassema, generalnog sekretara libanskog Hezbollaha, zbog njegovog protivljenja predaji oružja u njegovom nedavnom govoru. U svom govoru, generalni sekretar Hezbollaha optužio je libansku vladu za predaju zemlje "Izraelu".

U uvodniku koji je napisao Abdel Bari Atwan, glavni urednik publikacije, elektronska publikacija Rai al-Youm analizirala je događaje ovih dana u Libanu u vezi s oružjem otpora i napomenula: Ova akcija nije samo sudska i politička akcija protiv Hezbollaha; radije, to je uvod u građanski rat pod okriljem zakona i pokušaj da se da pravni status odluci predsjednika i premijera Libana da razoruža Hezbollah od strane vojske te zemlje, što je poduzeto u okviru provedbe američkog i cionističkog plana prije kraja godine.

Pritužba protiv generalnog sekretara Hezbollaha podnesena je na sastanku u utorak navečer u uredu brigadnog generala Ashrafa Rifija, trenutnog člana parlamenta i bivšeg ministra u naselju Ashrafieh u Bejrutu. Učesnici ovog sastanka prvo su pregledali nedavni govor šejha Naima Qassema, a zatim su izdali saopštenje u kojem optužuju Hezbollah za podsticanje sektaških i vjerskih razlika i izlaganje zemlje građanskom ratu te su odlučili da predmet upute libanonskom pravosuđu. Zatim su pokušali stvoriti front protiv otpora konsultujući se sa članovima parlamenta i liderima drugih stranaka.

Oružje otpora je potpuno legalno prema Taifskom sporazumu. Taifski sporazum jasno navodi potrebu za održavanjem oružja otpora kako bi se suprotstavili ponovljenim agresijama cionističkog režima protiv Libana.

Ono s čime se suočavamo u Libanu je pokušaj što bržeg pokretanja građanskog rata i dosluh političkih i parlamentarnih snaga i libanskog pravosuđa da razoružaju otpor u skladu s provedbom američkog plana koji je Thomas Barak, američki ambasador u Libanu, dostavio trima granama vlasti, uključujući vladu, predsjedništvo i parlament.

Ovaj potez je početak vrlo opasne strateške transformacije u Libanu, koja je započela kriminalizacijom oružja otpora i prekidom pristupa finansijskim resursima i oružju u zemlji i inostranstvu, posebno preko Sirije.

Nije slučajno da nove političke blokade i početne iskre novog građanskog rata počinju u regiji Sharafiyah, jer su prve iskre građanskog rata krenule iz ove regije. Ista krvava historija se ponavlja, s tom razlikom što je prvi građanski rat pokrenut da bi se razoružao palestinski otpor - koji je uživao podršku libanonskih nacionalnih grupa. Ovaj put je protiv libanonskog otpora, koji je dva puta pobijedio cionistički režim u napadu na Libanon; prvi put kada je oslobodio južni Libanon i drugi put kada se odupro agresiji okupacionog režima protiv Libana u julu 2006. godine.

Oni koji žele razoružati Hezbollah i uvući zemlju u građanski rat zaboravili su ove dvije briljantne i blistave pobjede u historiji Libana i regije, i zaboravili su da oružje otpora nikada nije bilo suočeno s libanonskim narodom; nego je uvijek bilo usmjereno protiv neprijatelja i korišteno za odbranu Libana. Najvažnije je da su zaboravili da su predstavnici Hezbollaha i pokreta Amal doveli sadašnjeg predsjednika, Josepha Aouna, u palaču Baabda nakon što je zemlja bila bez predsjednika pune dvije godine. Upravo su oni dali glas povjerenja kabinetu sadašnjeg premijera, Nawafa Salama, koji sada najviše radi na razoružavanju Hezbollaha.

Glasovi koji se danas dižu za suđenje šejhu Naimu Qassemu i pružanje pravne i političke podrške za razoružanje Hezbollaha u Libanu nisu pobijedili u prvom građanskom ratu i neće pobijediti ni danas. Jer, kako je šejh Qassem rekao u svom govoru, pred nama je „rat sličan onom u Kerbeli“; to jest, ili pobjeda ili šehadet.

Oružje otpora je sveto i koristi se samo u svete svrhe, od kojih je najvažnija zaštita Libana i suvereniteta zemlje od bilo kakve izraelske okupacije.