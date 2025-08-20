Izraelski izvještaj: Željeznički projekat Eilat nije održiv pod jemenskom blokadom

Dnevne poslovne novine na hebrejskom jeziku The Marker su u utorak izjavile da posljedice jemenske blokade, koja je potpuno zatvorila luku Eilat od početka izraelskog genocidnog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, prevazilaze zaustavljanje trgovine i smanjuju izraelske infrastrukturne projekte.

U izvještaju se naglašava da realizacija željezničkog projekta zavisi od odobrenja izraelskog kabineta za njegovo finansiranje, jer bi samo pripreme za izgradnju trajale dvije godine, dok bi njen završetak mogao zahtijevati najmanje cijelu deceniju, u vrijeme kada režimski željeznički izvođač radova već pati od velikih kvarova.

„Studija izvodljivosti za željezničku liniju do Eilata zasnivala se na nekoliko faktora, uključujući transport robe do i od južne luke, te da će, s obzirom na gotovo potpuno zatvaranje luke od početka rata zbog pomorske blokade koju su Jemenci nametnuli Crvenom moru, korist koja će proizaći iz skupog projekta biti mnogo manja od planirane“, navodi list.

„Ekonomska izvodljivost linije je upitna, a projekat je teško realizovati“, dodaje se. „Očekuje se da će građevinski radovi trajati najmanje deceniju i da će se izvoditi u osjetljivim uslovima, jer će se ekološke organizacije protiviti šteti nanesenoj prirodnim rezervatima, područjima divljih životinja i protoku vode.“

Prošlog vikenda, izraelski ministar saobraćaja, Miri Regev, opisao je Eilatov plan željezničke povezanosti kao "historijski korak" i rekao da projekat napreduje brzim tempom.

"Historijski korak u povezivanju Izraela od Kiryat Shmone do Eilata željeznicom se kristalizira, napredujemo brzim tempom i sve će uskoro biti povezano, samo na taj način ćemo ublažiti gužve na cestama i poboljšati komunikaciju i povezanost širom [okupiranih teritorija]", rekao je Regev u saopštenju.

"Očekuje se da će projekat značajno povećati količinu robe koja se prevozi do i iz luke Eilat, pružiti brzu i sigurnu alternativu kopnenom transportu, smanjiti obim saobraćaja kamiona i teških vozila i poboljšati nivo sigurnosti na južnim putevima."

Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga najavio je 28. jula pokretanje četvrte faze njihove pomorske opsade protiv izraelskog režima, obećavajući da će ciljati sve brodove povezane s kompanijama koje trguju s ilegalnim entitetom dok cionistički režim ne okonča svoju brutalnu agresiju i blokadu Gaze.

"Od sada, svaki brod povezan s ovim kompanijama, bez obzira na njegovo odredište, smatrat će se legitimnom metom za naše rakete i dronove gdje god se nalazili", upozorio je brigadni general Yahya Saree.

Dodao je da nastavak ovih operacija odražava moralnu i humanitarnu dužnost Jemena prema potlačenom narodu Palestine.

Od početka izraelskog genocidnog rata u Pojasu Gaze 7. oktobra 2023. godine, jemenske snage su izvele brojne operacije u znak podrške ratom pogođenim stanovnicima Gaze, napadajući ciljeve širom okupiranih palestinskih teritorija, pored ciljanja izraelskih brodova ili plovila koja se kreću prema lukama na okupiranim teritorijama.

Krvavi napad režima na Gazu ubio je više od 62.000 Palestinaca i ranio preko 156.500 drugih, uglavnom djece i žena.