Predsjedavajući Vijeća Šiitske uleme Pakistana: Ono što se danas dešava u Gazi je vrhunac divljaštva i terorizma

Dodao je: Kroz historiju, Istinski Stvoritelj, kroz poslanike, čuvare i odabrane sluge, uvijek je slao univerzalnu poruku za spasenje, prosperitet i napredak čovječanstva, ali nažalost, zli ljudi su više puta okaljali ovu poruku alatima pohlepe, škrtosti i krvožednosti. Jasan primjer toga može se vidjeti danas u Palestini, posebno u Gazi, gdje se prolijeva krv nevine djece, svjedočimo genocidu, nametnutoj gladi i kriminalnoj šutnji takozvanog civiliziranog svijeta.

Poglavar Vijeća Šiitske uleme Pakistana iznio je ove primjedbe u svojoj poruci povodom „Međunarodnog dana čovječanstva“; dana koji se obilježava širom svijeta od 2003. godine.

Naglasio je: Najveći uzrok trenutnih problema čovječanstva je ljudska pohlepa, škrtost i krvožednost, a kada se ove karakteristike prenesu s pojedinca na društvo i vlade, one donose uništenje. Kolonijalizam je također donio isto uništenje; Od Hirošime i Nagasakija do Afganistana i Iraka, te podržavajući nelegitimni režim Izraela i fašističke vlade poput Modija u Indiji, gazio je ljudsko dostojanstvo.

Naqvi je dodao: Ono što se danas događa u Palestini, a posebno u Gazi, vrhunac je divljaštva i terorizma; pohlepa i krvožednost nisu poštedjele čak ni nevinu djecu. Još je žalosnije što je naizgled civilizirani svijet ostao nijem, a Ujedinjene nacije, koje su osnovane da zaštite čovječanstvo, nacije, društva i države, postale su nemoćne protiv kolonijalnih sila i održavaju samo simbolične ceremonije.