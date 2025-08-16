Uredi Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija štite Izrael i stavljaju Hamas na crnu listu

Craig Mokhiber, bivši direktor njujorškog Ureda visokog komesara za ljudska prava, rekao je u objavi na svom X nalogu u subotu da uredi UNSG-a izvještavaju samo o politički pogodnim pitanjima, a ne o stvarnosti zloupotreba počinjenih u Gazi, što je, kako je rekao, dovelo do nedostatka odgovornosti.

Mokhiber je rekao da postoji potreba za sveobuhvatnijim i nepristrasnijim pristupom rješavanju kršenja ljudskih prava na opkoljenoj palestinskoj teritoriji.

Dalje je spomenuo svoju dugogodišnju kritiku "politiziranih tematskih ureda pod okriljem Generalnog sekretara UN-a", ističući njihove prakse izvještavanja, koje se razlikuju od nezavisnih izvjestitelja UN-a za ljudska prava.

Advokat za ljudska prava je nastavio rekavši da je neuspjeh u efikasnom rješavanju postupaka izraelskog režima u Palestini istakao političku korupciju koja postoji unutar tih ureda, dodajući da su oni često pod pritiskom moćnih država, posebno u oblastima kao što su genocid, seksualno nasilje i djeca u sukobima.

Bivši zvaničnik UN-a je dalje osudio kao "sramotan" nedavni izvještaj koji je izdala kancelarija pod kontrolom Generalnog sekretara UN-a koja prati seksualno nasilje u sukobima, zbog stvaranja nove kategorije pod nazivom "uz najavu" kako bi se izbjeglo stavljanje Izraela na crnu listu, uprkos značajnim dokazima koji postoje za osudu režima.

S druge strane, izvještaj je stavio Hamas na crnu listu, iako postoji priznati nedostatak dokaza protiv te grupe, rekao je.

Mokhiber je dalje kritikovao dvostruke standarde izvještaja jer se navodi da je nedostatak pristupa Izraelu i područjima na okupiranoj palestinskoj teritoriji spriječio uvrštavanje Izraela na listu, dok se isti razlog ne odnosi na Hamas.

Rekao je da ovi uredi "čine više štete nego koristi" zaštiti ljudskih prava, dodajući da je njihovo ukidanje odavno trebalo biti završeno.

Izrael je pokrenuo genocidni rat protiv Gaze 7. oktobra 2023. godine, nakon što je Hamas izveo iznenadnu operaciju Oluja Al-Aksa protiv okupacionog entiteta kao odgovor na njegovu intenziviranu kampanju smrti i razaranja protiv Palestine.

Krvavi napad režima na Gazu do sada je ubio preko 61.776 Palestinaca, od kojih su mnogi žene i djeca, dok je raselio cijelu populaciju teritorije od skoro dva miliona ljudi.