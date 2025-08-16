Načelnik južnoafričke vojske na meti osuda zbog proiranske i antiizraelske izjave

Maphwanya je prošle sedmice posjetio Iran kako bi se sastao sa svojim iranskim kolegama, gdje je prenio pozdrave predsjednika i ministra odbrane Južne Afrike.

Također je izjavio da dvije zemlje imaju zajedničke ciljeve i da uvijek stoje "uz potlačene i bespomoćne ljude svijeta".

Južnoafrički general kritikovao je izraelski režim zbog kontinuiranog genocida nad Palestincima u Gazi i osudio cionističku vojsku koja ih "bombarduje dok stoje u redu za hranu".

Maphwanya je naglasio dugogodišnje međusobne odnose između Teherana i Pretorije i pozvao na dublje veze, posebno u pogledu saradnje u oblasti odbrane.

Zvaničnici u Južnoj Africi, međutim, usprotivili su se posjeti, optužujući borca protiv aparthejda za "nepromišljeno isticanje".

Demokratski savez, dio južnoafričke vlade, pozvao je na "vojni sud" generala Maphwanye.

Rečeno je da su njegovi komentari "išli dalje od vojnih diskusija i ušli u područje vanjske politike".

Južnoafrička vlada se također distancirala od ovih komentara.

Ministarstvo odbrane ih je nazvalo "nesretnim", dok je ministarstvo vanjskih poslova reklo da "ne predstavljaju službeni stav vlade u oblasti vanjske politike".

Glasnogovornik predsjednika Cyrila Ramaphose, Vincent Magwenya, rekao je da predsjednik nije znao za putovanje niti ga je odobrio.

„Posjeta je bila nepromišljena i, štoviše, očekuje se da je general trebao biti mnogo oprezniji u komentarima koje daje“, rekao je Magwenya novinarima tokom brifinga u četvrtak.

S druge strane, ministrica odbrane Angie Motshekga branila je posjetu, insistirajući: „U tome nema ništa neprimjereno.“

Glasnogovornica Onicca Kwakwa, govoreći u ime Motshekge, rekla je da je „ministrica dala dozvolu načelniku SANDF-a, generalu Rudzani Maphwanyi, kao što to čini i sa svim drugim međunarodnim putovanjima načelnika SANDF-a.“

Do spora dolazi u trenutku kada Južna Afrika ima napete odnose sa SAD-om, koji se, između ostalog, protive vezama zemlje s Iranom.

Izvršnom uredbom, SAD su ukinule pomoć afričkoj sili zbog "oživljavanja" odnosa s Iranom.

Štaviše, američki predsjednik Donald Trump neosnovano je optužio Ramaphosinu vladu za progon bijelaca i osudio je zbog pokretanja tužbe za genocid protiv Izraela na Međunarodnom sudu pravde (ICJ).

Južnoafrički predsjednik Ramaphosa posjetio je Bijelu kuću u maju kako bi pregovarao o nižim tarifnim sporazumima.

Južna Afrika je također ponudila kupovinu američkog tečnog prirodnog plina i ulaganje 3,3 milijarde dolara u američku industriju u zamjenu za niže tarife. Međutim, afrička nacija je u augustu dobila 30-postotne tarife od Trumpove administracije.