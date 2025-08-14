Više od 4 miliona stranih hodočasnika učestvuje u ceremoniji Erbein

Iračko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je danas, u četvrtak, da je više od 4 miliona stranih hodočasnika učestvovalo u hodočašću Erbein
Prema službenoj iračkoj novinskoj agenciji, Abbas Al-Bahadli, glasnogovornik iračkog Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je da je Irak ugostio 4 miliona i 100 hiljada hodočasnika iz stranih delegacija koje učestvuju u hodočašću Erbein.
Dodao je da je ovaj broj stranih hodočasnika iz 140 različitih zemalja učestvovao u Erbeinu.
Prethodno je šef iračke Jedinice za sigurnosne informacije naglasio da do sada nije bilo sigurnosne prijetnje ovom hodočašću.
Guverner Kerbele, Mu'alla, također je rekao da se broj hodočasnika povećao u odnosu na prošlu godinu.
Your Comment