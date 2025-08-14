Milioni muslimana okupili su se u iračkoj Kerbeli kako bi obilježili Erbein

Kretali su se prema Kerbeli pješice iz različitih pravaca i spustili se u harem Imama Huseina, kako bi obilježili događaj.

Duž ruta, hiljade mukeba, ili volonterskih servisnih stanica, nude besplatnu hranu, vodu, medicinsku njegu i odmor hodočasnicima.

Erbein marš je jedna od najvećih godišnjih vjerskih kongregacija na svijetu, gdje učesnici odaju počast trećem šiitskom imamu, koji je ikona borbe protiv nepravde, ugnjetavanja i despotizma svih vremena.

Imam Husein (a.s.) i njegovih 72 ashaba su poginuli u bici kod Kerbele na jugu Iraka 680. godine nove ere, pružajući otpor mnogo većoj vojsci tadašnjeg despota Umajada, vladara Jazida.

Milioni hodočasnika iz cijelog svijeta okupljaju se u iračkom svetom gradu Kerbeli.

Prema posljednjim izvještajima, 5.291.005 hodočasnika je prešlo šest graničnih prelaza Irana s Irakom u protekle tri sedmice za Erbein marš.

Pod zastavom "Oni koji su ostali iz Erbeina", Iranci koji nisu mogli putovati u Kerbelu učestvovali su u simboličnim Erbein marševima u preko 500 gradova širom zemlje.

U glavnom gradu Teheranu, marširali su od Trga Imama Huseina do harema Šaha Abdol-Azima Hasanija u južnom gradu Reyu. Otprilike 2.200 mukeba postavljeno je na ruti dugoj 13 kilometara.