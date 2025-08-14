Vođa Hezbollaha pozdravio nepokolebljivu podršku Irana Libanu i Frontu otpora protiv Izraela

Šejh Qassem pohvalio je podršku Teherana jedinstvu, suverenitetu i nezavisnosti Libana tokom sastanka u srijedu sa sekretarom Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana Alijem Larijanijem, koji je bio na trodnevnoj turneji po Iraku i Libanu kako bi razgovarao o regionalnim događajima.

Također je naglasio važnost poboljšanja bratskih odnosa između Teherana i Bejruta.

Govoreći po dolasku u Bejrut u srijedu, visoki iranski sigurnosni zvaničnik izrazio je nepokolebljivu podršku Teherana vladi i narodu Libana u različitim okolnostima.

Sekretar iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC) upozorio je libanonske političare da pažljivo razlikuju prijatelje od neprijatelja.



Tokom svog boravka, Larijani je također razgovarao s libanskim predsjednikom Josephom Aounom i predsjednikom parlamenta Nabihom Berrijem te prisustvovao zajedničkoj konferenciji za novinare s prvim. Odao je počast i bivšem generalnom sekretaru Hezbollaha Sayyedu Hassanu Nasrallahu.

Iranski zvaničnik uvjerio je borce pokreta da će Islamska Republika dosljedno stajati uz njih, naglašavajući da se zemlja ne miješa u unutrašnje poslove drugih naroda, ali da nikada neće odustati od podrške frontu otpora.