Italijanski lučki radnici odbili utovariti oružje na saudijski brod koji je plovio za Izrael

Saudijski brod Bahri Yanbu, koji je stigao iz Baltimorea, Maryland, Sjedinjene Američke Države, trebao je preuzeti vojnu opremu koju je proizveo italijanski konglomerat za proizvodnju oružja Leonardo.

Ova oprema je uključivala top Oto Melara namijenjen Abu Dhabiju, a moguće i tenkove i drugo teško naoružanje koje je već bilo smješteno u terminalu.

Radnici su blokirali utovar topa i, kroz inspekcije na licu mjesta u zoru, otkrili teret broda, već napunjen oružjem, municijom, eksplozivom, oklopnim vozilima i tenkovima.

Uprkos pokušajima da im se onemogući pristup, oko 40 lučkih radnika ukrcalo se kako bi dokumentovalo pošiljku.

Njihovi postupci naveli su lučku upravu da uđe u režim kontrole štete, dajući nejasna obećanja da će u septembru razgovarati o uspostavljanju "stalne opservatorije za trgovinu oružjem".

Međutim, lučki radnici su jasno stavili do znanja svoj stav: "Mi ne radimo za rat."

Ova nedavna blokada slijedi nakon značajnog incidenta s kraja jula kada su lučki radnici u Genovi ometali istovar vojnog tereta namijenjenog teritorijama pod okupacijom Izraela nakon što su primili obavještajne podatke od grčkih sindikata.

Ove akcije su dio šireg trenda međunarodne solidarnosti.

Dana 20. oktobra 2024. godine, lučki radnici u grčkoj luci Pirej zaustavili su utovar 21 tone municije na brod Marla Bull, koji je unajmila kompanija ZIM, a koji je plovio prema luci Ašdod u okupiranoj Palestini.

Skandirali su "Sloboda za Palestinu", "Borimo se za mir", "Ne grčkom učešću u ratu" i uspješno prisilili brod da ode bez tereta.

Dana 4. juna, lučki radnici u Marseille-Fosu odbili su utovariti 14 tona komponenti mitraljeza i dijelova topa na brod koji je plovio prema Haifi na okupiranim teritorijama, što je izazvalo koordinirane inspekcije i solidarnost lučkih radnika u Genovi, Salernu i Scili.

Ova kolektivna odbijanja su odgovor na poziv Palestinske opće federacije sindikata (PGFTU), upućen sredinom oktobra 2023. godine, u kojem se radnici širom svijeta pozivaju da odbiju uloge u izraelskom lancu snabdijevanja oružjem, blokiraju transport i izvrše pritisak na vlade i saučesnike kompanije.