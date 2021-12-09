Putin kaže da bi iranski predsjednik mogao posjetiti Rusiju sljedeće godine

"Razgovarali smo o iranskom nuklearnom problemu. Nadam se da će moj poziv prihvatiti predsjednik Irana i da će moći posjetiti Rusiju početkom sljedeće godine", rekao je Putin novinarima konferenciji nakon sastanka sa grčkim premijerom Kyriakosom Micotakisom u Sočiju.

Nakon sastanka s ruskim zvaničnicima u utorak u Moskvi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova i glavni iranski pregovarač u pregovorima u Beču Ali Bagheri-Kani izjavio je da su odnosi Irana i Rusije odlični i da se šire u različitim oblastima.

Bagheri-Kani je dodao da se Iran u novoj rundi pregovora u Beču na različite načine konsultovao sa Rusijom i Kinom.

Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir-Abdollahian je u intervjuu ruskom listu Kommersant izjavio da je situacija s iranskim nuklearnim programom stvorena jer "Sjedinjene Države nisu odustale od pokušaja da unište nuklearni sporazum".

Iran traži dobar sporazum o oživljavanju nuklearnog sporazuma i naglašava da obje strane moraju ispuniti sve svoje obaveze. Na osnovu toga, Iran nije unio nova pitanja u sedmu rundu pregovora, ali se razgovori fokusiraju na nastavak šestog kruga pregovora.