Potopljeno i oštećeno 70 hiljada izbjegličkih šatora u Gazi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Islamski pokret otpora Hamas je u saopštenju za javnost objavio da je nedavni hladni val uzrokovao potapanje i oštećenje više od 70.000 izbjegličkih šatora, stambenih naselja i oronulih zgrada. Ovo se dešava dok cionistički režim nastavlja sprečavati ulazak hitne pomoći, uključujući skloništa, materijal za popravke, opremu za grijanje i opremu za spašavanje i pomoć.

Pokret Hamas je nazvao "Vijeće za mir" i njegovog izvršnog direktora, Nikolaja Mladenova, direktno odgovornim za pogoršanje teškog položaja stotina hiljada raseljenih osoba.

Pokret je naglasio da njihova šutnja pred cionističkim kršenjima zakona pruža pokriće za nastavak ovih masovnih kršenja zakona i zločina protiv palestinskog naroda.

Pokret je pozvao posrednike i garantore sporazuma da izvrše stvarni pritisak kako bi obavezali cionistički režim da u potpunosti ispuni svoje obaveze. Također moraju osigurati trenutni protok pomoći i predmeta i ne smiju spriječiti Nacionalni komitet da uđe u Pojas Gaze.

Hamas je također pozvao međunarodnu zajednicu i arapske i islamske zemlje da preduzmu hitne mjere kako bi prekinule opsadu i spasile Gazu od posljedica genocidnog rata i tekuće opsade.