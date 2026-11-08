Londonski demonstranti osuđuju američko-izraelske prijetnje Iranu

Antiratni aktivisti, aktivisti civilnog društva i desetine Iranaca koji žive u Britaniji organizirali su u subotu demonstracije ispred američke ambasade u Londonu, osuđujući vojne prijetnje Washingtona Iranu i pozivajući na prekid američke i izraelske vojne agresije u regiji.

Noseći iranske zastave i plakate s natpisima "Ruke dalje od Irana" i "Ne u rat", demonstranti su osuđivali neprijateljsku politiku Washingtona i izraelskog režima, pozivajući na hitan prekid vojnog avanturizma i upozoravajući na dalju eskalaciju.

Skup su organizovali Koalicija Stop the War i Kampanja za nuklearno razoružanje (CND), uz učešće Iranaca u inostranstvu, u oblasti Nine Elms u Londonu.

U svom pozivu na demonstracije, CND je naveo nedavni američki napad na iransko ostrvo Qeshm i nove prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa toj zemlji, naglašavajući da rat koji vode Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu mora biti zaustavljen.

Kampanja je također naglasila posljedice američko-izraelskog rata protiv Irana, povezujući teške gubitke Republikanske stranke na američkim međuizborima s javnim protivljenjem agresiji i pozivajući britansku vladu da povuče svoju podršku ratu.

U međuvremenu, demonstranti su pozvali britanskog premijera Andyja Burnhama da izričito isključi korištenje britanskih vojnih baza, uključujući Fairford i Diego Garcia, za bilo kakve daljnje napade na Iran.

Demonstranti su također pozvali da se prekine zapadna vojna podrška izraelskom režimu, čiji su tekući genocid u Gazi i vojne operacije širom regiona izazvali široku osudu.

Britanski premijer je u srijedu rekao da je poraz Republikanske stranke na srednjim izborima za Kongres u SAD stvorio novu priliku za okončanje rata protiv Irana, naglašavajući potrebu za smanjenjem tenzija u zapadnoj Aziji.