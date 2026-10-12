Predstavnik Hezbollaha: Otpor ostaje i jak je

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Hassan Ezzedine je u svojoj kancelariji u gradu Tiru ugostio delegaciju Demokratskog fronta za oslobođenje Palestine, na čelu s Yousefom Ahmedom, šefom fronta u Libanu. Sastanku su prisustvovali i Abd Kanaan, šef fronta u regiji Tir, brojni članovi njegovog rukovodstva i Hajj Khalil Hussein, šef stranaka i kampova u regiji Jabal Amel Awal.

Na sastanku su razmotreni najnoviji politički i terenski događaji, kao i situacija ljudi u Libanu, Palestini i izbjegličkim kampovima.

Ezzedine je sastanak opisao kao prijateljski i pozitivan, rekavši da se razgovaralo o situaciji u okupiranoj Palestini, kršenju postignutih sporazuma u Gazi i izraelskim akcijama na Zapadnoj obali.

Govoreći o situaciji u Libanu, smatrao je izraelske akcije, uključujući ubijanje, uništavanje i devastaciju sela u okviru okupacije, znakom ekspanzionističkog plana i pohlepe za libanskom teritorijom, te tvrdio da te akcije ugrožavaju postojanje i kontinuitet libanonske vlade.

Ezzedine je naglasio potrebu za nastavkom otpora, rekavši da je otpor jedina opcija na koju se Palestinci i Libanci mogu osloniti da brane svoju zemlju, suverenitet i narod.

Dodao je: "Izrael ne razumije jezik dijaloga i pregovora, a direktni pregovori kojima su libanonski politički zvaničnici pribjegli nisu dali rezultate nakon nekoliko mjeseci od potpisivanja okvirnog sporazuma i nisu doveli ni do prekida vatre ni do zaustavljanja napada."

Libanski parlamentarac je na kraju pozvao zvaničnike zemlje da preispitaju svoje političke stavove i postupke, rekavši da trenutni pristup ne može osigurati nacionalne interese i suverenitet Libana.

Još jednom je naglasio da otpor ostaje, da je kontinuiran i snažan, te da će nastaviti braniti narod sve dok se ne ukloni opasnost koja prijeti postojanju Libana i Palestine.