Slučaj Imama Muse Sadra ostaje otvoreno nacionalno i humanitarno pitanje

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Povodom 48. godišnjice nestanka Sayyida Muse Sadra i njegova dva pratioca, libanski predsjednik Joseph Aoun je naglasio da Imam Musa Sadr nikada nije prihvatio da južni Libanon postane zaboravljena regija ili alat za pregovore, te je vjerovao da oružje koje štiti zemlju treba biti isključivo u rukama vlade i njenih legalnih oružanih snaga.

Aoun je rekao: Radimo na tome da postignemo ono što je oteti Imam želio; Snažna i pravedna vlada i jug zaštićen vojskom i sigurnosnim snagama, oslanjajući se na čvrstinu naroda i autoritet vlade zajedno.

Libanski predsjednik je također naglasio važnost ovog slučaja i dodao: Slučaj nestanka Imama Sadra je otvoreno nacionalno i humanitarno pitanje i mi ćemo nastaviti zahtijevati potpuno otkrivanje istine o sudbini njega i njegova dva saputnika.