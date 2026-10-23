Sa'na upozorava Rijad na posljedice ciljanja jemenskih plemena: Aerodrom Dammam također pod vatrom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jemenske oružane snage izvele su četiri vojne operacije koristeći balističke rakete i dronove duboko unutar saudijske teritorije kao odgovor na intenzivne saudijske zračne napade na područja pod kontrolom jemenske vlade. Prema snagama, najvažnije mete ovih operacija bili su aerodrom Kralj Fahd u gradu Dammamu. Gdje su saudijski zvaničnici izvijestili o ubistvu dvije osobe i ranjavanju nekoliko drugih.

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, brigadni general Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, objavio je da je prva operacija kao odgovor na saudijsku zračnu agresiju usmjerena na zgradu Ministarstva odbrane u Rijadu i da je bila direktan pogodak. Druga operacija usmjerena je na Međunarodni aerodrom Kralj Fahd u Dammamu, što je poremetilo zračni promet.

Dodao je da je treći napad usmjeren na objekte kompanije Aramco u Yanbuu, uzrokujući požar na toj lokaciji. Četvrta operacija usmjerena je na Međunarodni aerodrom Abha.

S druge strane, Saudijska organizacija civilnog zrakoplovstva potvrdila je da su dvije osobe poginule, a nekoliko drugih je povrijeđeno u napadu na aerodrom Dammam.

Proširenje banke vojnih ciljeva Jemena

Obavješteni vojni izvor u Sani objavio je u intervjuu za Al-Akhbar da je napad na zgradu Ministarstva odbrane Saudijske Arabije u četvrtak s nekoliko balističkih raketa izveden u okviru proširenja banke vojnih ciljeva. Prema izvoru, desetine novih ciljeva dodane su u banku ciljeva.

Izvor je objasnio da su jemenske oružane snage procijenile sve operacije provedene tokom 100 dana trenutne runde eskalacije. Ova runda eskalacije počela je 20. jula, a tokom nje su na listu vojnih ciljeva dodani novi i osjetljivi ciljevi.

Prema izvoru, među novim ciljevima su obavještajne agencije i vojni podatkovni centri povezani sa Sjedinjenim Američkim Državama i cionističkim režimom. Dodao je i da su među novim ciljevima uključeni i ekonomski i vojni objekti u raznim regijama Saudijske Arabije.