Bill Clinton: Umoran sam od islamofobije / Moja kćerka mi je preporučila da pročitam Kuran

"Umoran sam od ljudi koji omalovažavaju muslimane zato što su muslimani", rekao je Clinton.

Prisjetio se da ga je s jednim od kur'anskih ajeta upoznala kćerka Chelsea.

"Kur'an kaže, a to sam prvi put čuo od svoje kćerke koja je pročitala Kur'an od početka do kraja kada je imala 15 godina i rekla mi: 'Pročitaj ovo'. Allah je postavio različite narode na zemlju ne da bi se međusobno prezirali, nego da bi se upoznali i učili jedni od drugih", kazao je.

Dodao je da u svakoj vjeri postoje loši ljudi jer su svi nesavršena ljudska bića.

"Ali vjerski ratovi, kulturni ratovi, jednostavno sam umoran", poručio je Clinton.

Prema pisanju Daily Wirea, govor je održao u crkvi u Hollywoodu na Floridi na skupu podrške demokratskom kandidatu za guvernera ove savezne države Davidu Jollyju. Tom prilikom rekao je i da je umoran od"stalnog mi protiv njih".

Bill Clinton bio je predsjednik SAD-a od 1993. do 2001. godine, a u njegovom mandatu potpisan je Dejtonski mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini.