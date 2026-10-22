New York Times tvrdi da slijede novi napadi na Iran / Energetska i nuklearna infrastruktura na listi ciljeva

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američka i izraelska vojska imaju specifične planove za nove napade na Iran nakon američkih međuizbora.

U pripremi za kratku, ali intenzivnu operaciju, dvije vojske su pojačale svoju obuku, a borbeni avioni su preletjeli Irak kako bi vježbali ofanzivne manevre, prema New York Timesu.

Američki ministar odbrane Pete Hegseth sastao se ove sedmice u Izraelu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom kako bi razgovarali o potencijalnim napadima, rekli su američki zvaničnici.

U izvještaju se navodi da potencijalne mete uključuju iransku energetsku infrastrukturu, nuklearna postrojenja i njegov arsenal raketa i dronova.

Neki zvaničnici vjeruju da se provodi još jedna runda široko rasprostranjenih udara kako bi se izvršio pritisak na iransku ekonomiju i prisilio Teheran na diplomatske ustupke nakon otprilike osam mjeseci sukoba.

Međutim, postoje sumnje da li bi bilo kakva vojna akcija promijenila stav Irana ili dovela do boljih ishoda za SAD i Izrael.

New York Times je objasnio: Prethodne američko-izraelske operacije samo su povećale cijene energije i globalnu inflaciju, oslabile sigurnost na Bliskom istoku i oštro smanjile zalihe raketa presretača Pentagona. Također je daleko od jasnog da bi Trump pristao na nove udare; on je više puta odbacio planove za povratak velikim borbenim operacijama ove godine, uključujući i ovaj mjesec kada su američka i izraelska vojska bile na ivici izvođenja udara.

Nasuprot tome, iranski zvaničnici su zaprijetili da će odgovoriti proširenjem obima svojih napada ovaj put, ne samo na komercijalnu plovidbu i energetsku infrastrukturu u regiji, već i na podatkovne centre i podmorske internet kablove.

Iranci insistiraju da bitka neće biti brza niti ograničena, dok su SAD rasporedile ogroman arsenal koji će biti u potpunosti spreman do početka novembra.

U međuvremenu, diplomatski napori se nastavljaju, a američki pregovarači koriste mogućnost povratka ratu kao sredstvo pritiska na Iran da postigne napredak u pogledu njihovih zahtjeva u vezi s iranskim nuklearnim programom i kontrolom Hormuškog moreuza.