Egipat između Saudijske Arabije i Jemena: Koliko daleko je Kairo spreman ići?

Postavlja se pitanje: Sprema li se Egipat ozbiljnije uključiti u rat u Jemenu? Ili je ovakav stav tek blagi pokušaj pružanja podrške Saudijskoj Arabiji i ograničavanja posljedica krize koja se razvija u Crvenom moru, a ne najava vojne intervencije protiv Jemena?

Obraćajući se na ceremoniji dodjele diploma kadetima u Kairu, el-Sisi je u subotu izjavio da Egipat ne odobrava ugrožavanje sigurnosti i stabilnosti Saudijske Arabije, ali da nema namjeru napasti bilo koju stranu niti učestvovati u ratu. Kazao je da je za eventualnu vojnu akciju potrebno odobrenje parlamenta te pozvao na vanrednu sjednicu kako bi zastupnici odobrili takvu odluku. Egipatski parlament saopćio je da će o predsjednikovom zahtjevu raspravljati u nedjelju.

Ovakvo pozicioniranje dolazi u trenutku kada sve snažniji pomorski i zračni pritisak jemenskog pokreta Ansarullah na Saudijsku Arabiju izaziva sve veću zabrinutost u Rijadu zbog sigurnosti ključnih objekata, pomorskih trgovinskih pravaca i izvoza nafte iz kraljevine. Saudijska Arabija sada se suočava s višestrukim izazovom: s jedne strane mora zaštititi vojne baze, državnu infrastrukturu i naftna postrojenja širom zemlje, dok s druge strane nastoji proširiti regionalnu podršku kako bi ublažila posljedice poremećaja pomorskih ruta i sigurnosnih prijetnji.

U takvim okolnostima, Rijadov pogled prema Kairu dobija dodatni značaj. Egipat ima znatnu političku i vojnu težinu u arapskom svijetu, a njegova kontrola nad Sueckim kanalom, zajedno s direktnom povezanošću njegove nacionalne sigurnosti sa sigurnošću Crvenog mora i moreuza Bab el-Mandeb, čini ga ključnim akterom u regionalnim odnosima moći. Međutim, upravo ta strateška zavisnost od sigurnosti Crvenog mora dovodi Kairo u nezgodan položaj: ulazak u rat mogao bi ojačati saradnju sa Saudijskom Arabijom, ali istovremeno povećava rizik da se sukob proširi na područje od kojeg zavisi ekonomska sigurnost Egipta.

Iz ove perspektive, el-Sisijeva izjava o spremnosti za djelovanje ne može se sama po sebi smatrati konačnim signalom da je Kairo odlučio direktno ući u rat. Da bi se razumjelo u kojem će se pravcu Egipat kretati, potrebno je istovremeno razmotriti tri faktora: iskustvo njegovog ograničenog učešća u koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom protiv Jemena 2015. godine; dosadašnje odnose Kaira sa Sanom i utjecaj rata u Gazi na prilike u Crvenom moru; te ekonomske i sigurnosne veze Egipta i Saudijske Arabije, koje su postale još značajnije usljed nedavnih događaja i pitanja Mekanskog pakta, sporazuma koji su Pakistan, Saudijska Arabija i Turska potpisali 7. augusta s ciljem pružanja kolektivne zaštite svojim članicama.

Iskustvo iz 2015. godine: Zašto Egipat izbjegava direktno učešće u ratu u Jemenu?

Prvi faktor pri procjeni mogućnosti egipatske vojne intervencije u Jemenu jeste direktna povezanost sigurnosti Crvenog mora i moreuza Bab el-Mandeb s ekonomskim i strateškim interesima Kaira. Suecki kanal jedna je od ključnih ruta međunarodne trgovine i od vitalnog je značaja za egipatsku ekonomiju. Svaka nestabilnost u južnom dijelu Crvenog mora može umanjiti značaj ove rute i prihode Egipta od tranzita brodova. Zbog toga Egipat posljedice rata ne može posmatrati isključivo kroz prizmu odnosa sa Saudijskom Arabijom ili regionalnog rivalstva. Svaki poremećaj u moreuzu Bab el-Mandeb neposredno se odražava na egipatsku ekonomiju.

Upravo je ova okolnost jedan od razloga zbog kojih je Egipat tokom proteklih godina oprezno pristupao agresivnoj politici Saudijske Arabije u Jemenu. Kairo se 2015. godine formalno pridružio koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom, ali njegovo učešće nikada nije preraslo u direktnu i sveobuhvatnu vojnu ulogu. Uglavnom se svodilo na političku i propagandnu podršku. To iskustvo pokazalo je da političko svrstavanje uz Rijad ne znači nužno i prihvatanje troškova dugotrajne vojne intervencije.

Danas se egipatski donosioci odluka ponovo suočavaju s istim pitanjem, ali u znatno složenijim okolnostima. Iskustvo sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s pomorskim i raketnim sposobnostima pokreta Ansarullah, od početka rata u Gazi, pokazalo je da vojno djelovanje protiv Sane može imati posljedice koje daleko nadilaze samo ratište u Jemenu. Iz te perspektive, ulazak Egipta u rat ne samo da ne garantuje okončanje pritiska Ansarullaha na Saudijsku Arabiju nego bi mogao otvoriti novi front u Crvenom moru, i to protiv vlastitih interesa Kaira.

Zbog toga je, čak i ako Kairo na zahtjev Saudijske Arabije poduzme vojne mjere, neophodno razlikovati različite oblike učešća. Jačanje saudijske protivzračne odbrane, saradnja na zaštiti plovidbe Crvenim morem te pružanje vojne i logističke podrške predstavljaju opcije koje se razlikuju od slanja kopnenih snaga ili direktnog učešća u napadima na položaje Sane. U sadašnjim okolnostima, sama Sisijeva izjava o spremnosti ne može se poistovjetiti s konačnom odlukom za ovu posljednju opciju.

Procjene Kaira zasnivaju se i na uvjerenju da vojne operacije mogu donijeti kratkoročne koristi, ali ne moraju nužno osigurati dugoročnu sigurnost i stabilnost. Iz te perspektive, eskalacija sukoba s Ansarullahom mogla bi povećati vojne i ekonomske troškove Egipta, a da pritom ne pruži nikakvu garanciju dugoročne zaštite pomorskih trgovačkih pravaca.

U tom smislu, Kairo smatra da se jemensko pitanje, barem zasad, može odvojiti od šireg sukoba s Iranom. Ovakav pristup zasniva se na pretpostavci da eskalacija sukoba između Saudijske Arabije i Jemena, bez suštinskog rješavanja krize, samo produbljuje regionalnu nestabilnost umjesto da jača arapsku sigurnost. Takva situacija mogla bi ići naruku izraelskom režimu.

Stav Egipta prema formiranju pomorske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom također je dio ovog opreza. Rijad je 30. jula najavio međunarodni sastanak o koaliciji čiji bi cilj bio zaštita plovidbe Crvenim morem. To se dogodilo nekoliko dana nakon što je jemenski pokret otpora Ansarullah objavio pomorsku zabranu za Saudijsku Arabiju, kao odgovor na jedanaestogodišnju saudijsku blokadu Jemena.

Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty, govoreći o učešću svoje zemlje na relevantnim sastancima, naglasio je da se sporazumi o vojnim obavezama moraju pažljivo razmotriti prije donošenja odgovarajuće odluke. Ove izjave, zajedno s ranijim stavovima Kaira, pokazuju da Egipat pravi jasnu razliku između potrebe za sigurnosnom saradnjom sa Saudijskom Arabijom i prihvatanja direktnih vojnih obaveza.

Merit Mabrouk, istraživačica na Institutu za Bliski istok u Washingtonu, također je 14. septembra izjavila za AFP da Mohammed bin Salman nastoji dobiti garancije da će Egipat intervenirati ako bude potrebno kako bi zaštitio moreuz Bab el-Mandeb. Ipak, ona je stav Kaira opisala kao oprezan, ističući da Egipat neće ulaziti u vojni sukob koji nije u njegovom interesu i koji je moguće izbjeći.

Zbog toga iskustvo iz 2015. godine ostaje ključno za razumijevanje sadašnjeg ponašanja Egipta. Kairo bi mogao povećati nivo sigurnosne saradnje kako bi spriječio dalje slabljenje položaja Saudijske Arabije i zaštitio pomorske rute, ali to samo po sebi ne znači da je spreman ući u direktan i iscrpljujući rat.

Odnosi Kaira i Sane: Od posredovanja do rezervi nakon rata u Gazi

Da bismo razumjeli oprez Egipta u vezi s ratom u Jemenu, ne trebamo posmatrati samo sigurnosne i ekonomske interese Kaira. Potrebno je uzeti u obzir i historiju odnosa Kaira sa Sanom te razvoj događaja u Crvenom moru nakon izbijanja rata u Gazi. Ova historija pokazuje da se odnosi Egipta s jemenskom stranom ne mogu procjenjivati isključivo kroz prizmu saudijsko-ansarullahovskog savezništva ili regionalnog rivalstva.

Jedan značajan primjer jesu događaji nakon sporazuma o prekidu vatre iz aprila 2022. godine između zaraćenih strana u Jemenu, koji su posredovanjem postigli Ujedinjeni narodi. Tokom dvomjesečnog primirja obustavljene su vojne operacije, a komercijalnim letovima iz aerodroma u Sani ponovo je omogućen saobraćaj. Taj aerodrom bio je zatvoren od 2016. godine zbog blokade koju je nametnula koalicija predvođena Saudijskom Arabijom.

U to vrijeme Egipat se pokazao kao jedna od rijetkih dostupnih ruta za jemenske letove. To se može tumačiti kao znak da je postojao prostor za saradnju i fleksibilniji pristup Kaira prema Sani, iako samo po sebi nije dovoljno da se zaključi kako između dvije strane postoji politički sporazum ili strateška saradnja.

Značaj ove historije danas ogleda se u tome što je Egipat, suprotno slici potpuno usklađenog saudijskog saveznika kada je riječ o Jemenu, u praksi zadržao vlastite interese i nezavisne procjene. Kako bi zaštitio svoje interese u Crvenom moru, Kairu je potrebno smirivanje tenzija i sprečavanje širenja sukoba. Taj cilj u određenim okolnostima može se ostvariti ne vojnim sukobljavanjem, nego održavanjem otvorenih komunikacijskih kanala i posredovanjem.

Iz ove perspektive, jedna od mogućnosti za Egipat jeste da iskoristi svoje komunikacijske kapacitete kako bi posredovao između Saudijske Arabije i Ansarullaha. Mohammed Mujahid al-Zayat, bivši egipatski obavještajni zvaničnik i stručnjak za strateška pitanja, iznio je takvu mogućnost, navodeći da bi Kairo mogao iskoristiti svoje kanale komunikacije s Teheranom kako bi olakšao dijalog s Ansarullahom.

U tom kontekstu značajan je i susret Abdel Fattaha el-Sisija s iranskim predsjednikom Masoudom Pezeshkianom na marginama samita BRICS-a u New Delhiju. Ipak, dostupne informacije nisu dovoljne da bi se zaključilo kako je pokrenuta konkretna inicijativa za posredovanje.

Gaza i egipatsko javno mnijenje: Faktor koji se ne može zanemariti

Još jedan faktor u procjenama Kaira jeste mjesto palestinskog pitanja u egipatskom javnom mnijenju i način na koji egipatsko društvo doživljava ulogu Ansarullaha u ratu u Gazi. Suprotno pristupu mnogih arapskih vlada, Ansarullah je ulaskom u sukob s Izraelom u znak podrške Palestincima nastojao povezati podršku Gazi s vojnim djelovanjem i pritiskom na pomorske pravce. Takav pristup, zajedno s dugogodišnjom blokadom Jemena i njenim humanitarnim posljedicama, može utjecati na način na koji dijelovi egipatske javnosti tumače sadašnje događaje.

Tokom rata u Gazi egipatsko društvo svjedočilo je ogromnim razmjerama opsade, uništavanju infrastrukture i patnji palestinskih civila. U takvim okolnostima, svaka vojna akcija protiv Ansarullaha mogla bi otvoriti pitanje zašto bi zemlja koja se izjasnila u korist Palestinaca i protiv blokade Gaze sada napadala pokret koji se bori protiv Izraela, posebno imajući u vidu da je blokada Jemena godinama imala teške humanitarne posljedice po njegovo stanovništvo.

Palestinsko pitanje i osjetljivost javnosti na rat u Gazi zato su faktori koje egipatski donosioci odluka ne mogu zanemariti.

S druge strane, i sam Egipat pretrpio je štetu zbog širenja rata u Gazi i nesigurnosti u Crvenom moru. Pad broja brodova koji prolaze kroz Suecki kanal pokazuje da regionalna kriza može ugroziti ekonomske interese zemlje čak i bez direktnog širenja rata na egipatsku teritoriju.

Kairo se tako suočava s dva istovremena imperativa: spriječiti širenje nesigurnosti na pomorske trgovačke rute i izbjeći poteze koji bi dodatno intenzivirali rat i povećali njegove sigurnosne i političke troškove.

Ovakva dvojnost čini posredovanje opcijom koju Egipat vrijedi razmotriti. Kairo bi mogao, istovremeno naglašavajući da održava odbrambenu saradnju sa Saudijskom Arabijom, koristiti svoje komunikacijske kanale s Teheranom i jemenskom stranom kako bi smanjio tenzije. Takav pristup omogućio bi Egiptu da zadrži svoju ulogu u sigurnosnim odnosima u Crvenom moru bez direktnog ulaska u rat. Međutim, njegova realizacija zavisi od volje uključenih strana i stvaranja potrebnih političkih uslova.

U cjelini gledano, dosadašnji odnosi Egipta sa Sanom i utjecaj rata u Gazi na regionalnu političku klimu pokazuju da politiku Kaira prema Jemenu ne određuju isključivo zahtjevi Saudijske Arabije. Uz razmatranje savezništva s Rijadom, Egipat mora procijeniti moguće troškove sukoba s Ansarullahom, osjetljivost javnosti na palestinsko pitanje i nužnost zaštite Sueckog kanala.

Upravo bi ovi faktori mogli usmjeriti Kairo prema ograničenoj podršci, odbrambenoj saradnji i posredovanju, a ne nužno prema direktnom učešću u napadima na Jemen.

Egipat i zagonetka Mekanskog pakta: Pokušava li Rijad kupiti vojnu podršku Kaira?

Da bismo analizirali ponašanje Egipta, ne smijemo zanemariti važan razvoj događaja u odnosima Kaira i Rijada: činjenicu da Egipat nije dio trilateralnog Mekanskog pakta. To otvara temeljno pitanje: zašto Saudijska Arabija nije uspjela ili nije željela uključiti Egipat, jednog od ključnih aktera u području Crvenog mora, u zajednički okvir za oblikovanje regionalnih sigurnosnih aranžmana? S druge strane, znači li to da Kairo i dalje ne želi prihvatiti saudijske vojne obaveze u vezi s Jemenom?

Najava trilateralnog sporazuma između Pakistana, Saudijske Arabije i Turske u Meki, zamišljenog kao sredstvo odvraćanja kroz proširenje nuklearnog i vojnog odbrambenog kišobrana nad Saudijskom Arabijom, izazvala je veliko iznenađenje. Međutim, već na prvom ozbiljnijem testu tokom rata sa Sanom pokazalo se da je taj sporazum bio neefikasan i uglavnom simboličan.

Uprkos deklarisanoj posvećenosti triju zemalja zajedničkoj vojnoj odbrani, Saudijska Arabija nije dobila očekivanu podršku ovog vojnog saveza tokom rata sa Sanom.

Upravo je to bio jedan od razloga zbog kojih je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman 15. septembra otputovao u Egipat, samo pet dana nakon što je Ansarullah preuzeo kontrolu nad zapadnom obalom Jemena i učvrstio svoj položaj u moreuzu Bab el-Mandeb i na okolnim ostrvima. Cilj je bio pridobiti podršku jednog od najvažnijih arapskih aktera u području Crvenog mora.

Jedan značajan aspekt ovih odnosa jeste vrijeme Bin Salmanove posjete, koje se poklopilo s približavanjem roka dospijeća saudijskog depozita od 5,3 milijarde dolara u Centralnoj banci Egipta.

List Al-Masry Al-Youm objavio je 16. septembra izvještaj o predstojećem roku za vraćanje depozita. Iako je taj datum dospijeća bio poznat odranije, ponovno skretanje pažnje na njega u vrijeme posjete saudijskog prijestolonasljednika podstaklo je nagađanja o mogućoj povezanosti finansijskih i sigurnosnih odnosa dviju zemalja.

Sljedećeg dana, visoki izvor iz egipatskog Ministarstva finansija izjavio je za portal Al-Mansah da je postignut preliminarni dogovor o produženju roka saudijskog depozita od 5,3 milijarde dolara i ulaganju dodatnih 10 milijardi dolara saudijskog kapitala u Egipat.

Međutim, taj izvještaj nije zvanično potvrđen i ne može se smatrati dokazom da je između dviju zemalja postignut konačan sporazum.

Prema podacima Centralne banke Egipta iz izvještaja „Vanjska pozicija egipatske ekonomije“, saudijski depozit srednjoročnog i dugoročnog karaktera, prvobitne vrijednosti 5,3 milijarde dolara, trebao je dospjeti u oktobru 2026. godine. Ukupne obaveze povezane s tim depozitom do isteka roka u drugoj polovini 2026. procijenjene su na približno 5,434 milijarde dolara, od čega se 5,3 milijarde odnosi na glavnicu, a oko 134,8 miliona dolara na akumulirane kamate.

Ovaj depozit dio je dugoročnih depozita arapskih zemalja u Centralnoj banci Egipta, koji ukupno iznose oko 9,3 milijarde dolara. U taj iznos uključeno je 5,3 milijarde dolara iz Saudijske Arabije i četiri milijarde dolara iz Kuvajta.

Dospijeće vanjskog duga poklopilo se s padom prihoda Kaira od Sueckog kanala. Prema dostupnim podacima, prihodi od kanala u fiskalnoj 2025/2026. godini iznosili su oko 4,67 milijardi dolara, što je približno polovina iznosa zabilježenog prije početka krize pomorskog saobraćaja u Crvenom moru.

Podaci platforme PortWatch Međunarodnog monetarnog fonda također pokazuju da je prosječan broj dnevnih prolazaka brodova kroz Suecki kanal i dalje manji od polovine nivoa zabilježenog prije početka rata u Gazi 2023. godine.

Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty izjavio je 14. septembra da su gubici zbog smanjenog pomorskog saobraćaja kroz Suecki kanal dostigli oko 11 milijardi dolara. Ovaj podatak pokazuje da je sigurnosna kriza u Crvenom moru, iako se odvija izvan egipatske teritorije, Egiptu nametnula velike ekonomske troškove.

Zbog toga bi, u okolnostima u kojima se Egipat suočava s ekonomskim pritiskom i potrebom za finansiranjem, produženje saudijskog depozita i mogućnost novih investicija mogli poslužiti kao sredstvo podsticanja Kaira da preuzme aktivniju ulogu u ratu u Jemenu.

Ipak, uprkos nagađanjima o ciljevima Bin Salmanove posjete, objavljene procjene ukazivale su na to da se javno predstavljeni rezultati sastanka nisu protezali dalje od političke i moralne podrške Egipta Saudijskoj Arabiji.

To naglašava razliku između hitne potrebe Rijada za vojnom podrškom i želje Kaira da izbjegne direktnu intervenciju.

Nedostatak saudijske protivzračne odbrane: Egipatski odbrambeni kišobran nad Saudijskom Arabijom?

U izvještajima o Bin Salmanovoj posjeti zapadni mediji uglavnom su govorili o mogućem raspoređivanju egipatskih sistema protivzračne odbrane i raketa u Saudijskoj Arabiji.

Washington Post je 16. septembra, pozivajući se na regionalne zvaničnike, objavio da je Bin Salmanova posjeta bila usmjerena na traženje podrške saveznika, jer su saudijske zalihe raketa za protivzračnu odbranu bile iscrpljene tokom rata s Jemenom.

Associated Press je istog dana izvijestio da Saudijska Arabija razmatra regionalne opcije za odbranu i traži vojnu pomoć od zemalja među kojima su Egipat, Francuska, Velika Britanija i Pakistan.

Prema izvještaju ove agencije, posjeta saudijskog prijestolonasljednika Kairu bila je dio napora da se proširi regionalna mreža odbrambene podrške. Ipak, uprkos regionalnoj težini Egipta, smatralo se da je malo vjerovatno da će ta zemlja poslati svoje snage u Jemen.

Reuters je 14. septembra također izvijestio da Egipat i Saudijska Arabija jačaju odbrambenu koordinaciju u okviru širih napora Rijada da osigura sigurnosnu i vojnu podršku. Međutim, u izvještaju nije bilo govora o stvarnom raspoređivanju egipatskih snaga.

U cjelini, ovi izvještaji ukazuju na to da Saudijska Arabija nastoji smanjiti pritisak na svoje vojne sisteme širenjem odbrambene saradnje i smanjiti oslanjanje isključivo na vlastite kapacitete ili podršku sila izvan regije.

U takvim okolnostima Egipat može imati važnu ulogu u oblastima kao što su protivzračna odbrana, razmjena obavještajnih podataka, logistička podrška i zaštita pomorskih trgovačkih ruta, a da pritom ne mora učestvovati u kopnenim operacijama ili direktnim napadima na položaje Ansarullaha.

Ipak, potrebno je napraviti razliku između jačanja odbrambene koordinacije i formiranja operativne vojne koalicije. Dostupni izvještaji ukazuju na pojačane kontakte i napore Saudijske Arabije da okupi regionalnu podršku, ali sami po sebi ne dokazuju da je Egipat prihvatio obavezu slanja snaga ili učešća u napadima na Jemen.

Jačanje egipatsko-saudijske saradnje kao odgovor na promjenjivo sigurnosno okruženje u Zaljevu i Crvenom moru važno je za obje zemlje. Međutim, i dalje nije jasno hoće li ta saradnja dobiti oblik jasno definisanog i obavezujućeg vojnog mehanizma.

U nedostatku takvog mehanizma, podrška Egipta Rijadu vjerovatno će uglavnom ostati ograničena na političke stavove, ograničenu odbrambenu saradnju i napore na usklađivanju sigurnosnih aktivnosti.

Istovremeno, mogućnost da Egipat direktno posreduje s Ansarullahom i dalje postoji. Kairo, s jedne strane, održava bliske političke i ekonomske veze sa Saudijskom Arabijom, dok bi, s druge strane, zahvaljujući komunikacijskim kanalima s Teheranom i vlastitim interesima u sigurnosti Crvenog mora, mogao odigrati ulogu u smanjenju tenzija ako se za to stvore odgovarajući uslovi.

Takva uloga omogućila bi Egiptu da strateški učestvuje u oblikovanju regionalnih sigurnosnih aranžmana bez direktnog ulaska u rat.

S druge strane, svaka značajnija vojna obaveza mogla bi Kairo dovesti u težak položaj: uključivanje u rat za koji nije jasno kada bi se završio, povećanje mogućnosti napada na egipatske interese u Crvenom moru te preuzimanje dodatnih ekonomskih i političkih troškova.

Zbog toga, iako je saudijski zahtjev za podršku naišao na pozitivan odgovor Kaira, oblik i obim te podrške ostaju ključno pitanje.

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