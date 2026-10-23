Cijena nafte Brent prešla 115 dolara; zabrinutost zbog eskalacije napetosti na Bliskom istoku

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), cijene nafte porasle su danas, u petak, a sirova nafta Brent približila se najvišoj razini u više od pet mjeseci. Ovo povećanje uslijedilo je nakon što su napadi jemenskih oružanih snaga na Saudijsku Arabiju izazvali zabrinutost zbog daljnjih poremećaja u opskrbi energijom s Bliskog istoka.

Cijena fjučersa sirove nafte Brent porasla je za 1,40 dolara, ili 1,2 posto, na 114,57 dolara po barelu. Cijena naftnog indeksa prethodno je premašila 115 dolara, što je najviši nivo od 4. maja.

Fjučersi američke nafte West Texas Intermediate porasli su za 1,48 dolara, ili 1,5%, na 100,95 dolara po barelu.

Brent sirova nafta je na putu da ostvari treći uzastopni sedmični rast i očekuje se da će ove sedmice porasti za 4,2%. Očekuje se da će West Texas Intermediate završiti sedmicu sa padom od 0,5%.

Sjedište Aramca evakuisano usred eskalacije sukoba

Reuters je izvijestio da je Saudi Aramco u četvrtak naredio evakuaciju svog sjedišta u gradu Dahranu u Perzijskom zaljevu, blizu Bahreina. Ovaj potez dolazi u trenutku eskalacije sukoba između najvećeg svjetskog izvoznika nafte i jemenskih snaga.

„Tržište je i dalje zabrinuto zbog eskalacije tenzija, što bi u najgorem slučaju moglo dovesti do ponovnih poremećaja u snabdijevanju“, rekao je Giovanni Staunofo, analitičar u UBS-u.

Dodao je da su nestabilnost u tranzitu nafte i rastući troškovi transporta doprinijeli nestašici.

„Najvažniji faktori koje sada treba pratiti su stvarni obim poremećaja i vrijeme potrebno za nastavak rada“, rekao je Line Tran, analitičar u XS.com. „Ova dva faktora će u konačnici odrediti koliko je tržište spremno preuzeti rizika od napetosti kako bi osiguralo snabdijevanje naftom.“

„Ako se napadi nastave i odgode isporuke tereta, povećanje cijena će imati jaču podršku“, dodao je.

Izlijevanje nafte kod obale Umm Al Quwain, smanjenje proizvodnje u Libiji

Ministarstvo klimatskih promjena i okoliša UAE objavilo je u petak da je u obalnim vodama emirata Umm Al Quwain otkriveno izlijevanje nafte iz tankera za naftu. Nakon incidenta, pokrenute su operacije kontrole zagađenja i u toku su procjene utjecaja na okoliš.

Ministarstvo nije objavilo uzrok izlijevanja nafte, a zvaničnici još nisu uspjeli identificirati dotični tanker.

U Libiji je zatvoren ventil na naftovodu od polja Al Hamada i Al Tahara do luke Al Zawiya. Ova akcija dovela je do smanjenja proizvodnje nafte na oba polja. Šef Libijske nacionalne naftne kompanije objavio je ovo u intervjuu za Reuters.

Prva ruska pošiljka dizela poslana u Sjedinjene Američke Države

U drugom razvoju događaja, podaci o praćenju brodova objavljeni u petak pokazuju da je tanker s naftom koji prevozi prvu rusku pošiljku dizela na putu za Sjedinjene Američke Države. Ovaj razvoj događaja dolazi nakon neočekivanog sporazuma između Moskve i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Trump je ranije ovog mjeseca objavio sporazum. Ovaj potez dio je njegovih napora da snizi cijene dizela, koje su naglo porasle, uoči američkih međuizbora sljedećeg mjeseca.