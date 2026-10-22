Pozdravljamo svaki napor da se okonča agresija i ukine opsada

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Ministarstvo vanjskih poslova vlade Sane, u saopštenju objavljenom danas, još jednom je pozdravilo svaki napor koji vodi ka okončanju agresije, ukidanju opsade i okončanju okupacije jemenske teritorije od strane Saudijske Arabije.

Ministarstvo je također pozdravilo poziv dr. Ahmeda al-Tayeba, šejha Al-Azhara, da se okončaju ratovi i sukobi u regiji, te pozvalo na pritisak na Saudijsku Arabiju da prihvati ovaj poziv i okonča okrutnu opsadu Jemena i sve njegove neprijateljske aktivnosti.

Ministarstvo vanjskih poslova vlade Sane naglasilo je na kraju svoje izjave: „Jemen je oduvijek naglašavao potrebu da Saudijska Arabija napusti Jemen. U suprotnom, Saudijska Arabija mora prihvatiti posljedice.“

U tom smislu, Jemensko vijeće šure također je pozdravilo poziv šejha Al-Azhara. Ovaj poziv naglašava okončanje ratova i sukoba u regiji, jačanje duha islamskog bratstva i vjerskih odnosa te podizanje vrijednosti dijaloga, mira i razumijevanja među djecom jedne nacije.

U svojoj izjavi, Vijeće šure smatra ovaj poziv važnim korakom u sprječavanju krvoprolića, zacjeljivanju podjela i jačanju jedinstva nacije protiv opasnosti i izazova koji joj prijete sada i u budućnosti.

Skupština je naglasila da je ova inicijativa predložena u vrlo osjetljivoj fazi koja zahtijeva od svih da daju prioritet najvišem interesu nacije i prevaziđu razlike i sukobe koji narušavaju snagu nacija i razaraju njihovo društveno tkivo.

Prema Skupštini, ove razlike pružaju osnovu za iskorištavanje neprijatelja, predvođenih cionističkim režimom i njegovim pristalicama, kako bi ispunili svoju pohlepu i ekspanzionističke projekte.

U tom smislu, Skupština je cijenila službene stavove Sane u pozdravljanju poziva šejha Al-Azhara i spremnost šefa Nacionalnog pregovaračkog odbora da pozitivno sarađuje s njim, te je smatrala da to jača mogućnosti za postizanje pravednog sporazuma koji čuva dostojanstvo, prava i suverenitet nacija.

U saopštenju Skupštine se navodi da jemenski narod pozdravlja svaki iskren napor da se okončaju ratovi i reformira ustav. Ovaj narod je 12 godina patio od vojne agresije koju predvodi Saudijska Arabija, opsade i ozbiljnih kršenja nacionalnog suvereniteta. Civilni objekti i infrastruktura također su bili meta oko 250.000 zračnih napada. Ova kršenja su uzrokovala velike žrtve i finansijske gubitke, te imala duboke humanitarne, ekonomske i društvene posljedice koje su uticale na živote miliona Jemenaca i ostavile im teret patnje koji traje i danas.

Vijeće Šure je cijenilo naučni i vjerski status Al-Azhara i ulogu koju vjerske institucije i naučnici mogu imati u približavanju perspektiva, reformiranju prirode sukoba i jačanju kulture tolerancije i suživota.

Vijeće je naglasilo da svaki napor posredovanja mora biti zasnovan na objektivnosti, pravičnosti, slušanju stavova uključenih strana i svijesti o činjenicama i uzrocima sukoba, te mora biti oslobođen političkih pritisaka i pristranosti s bilo koje strane.

Vijeće Šure je pozvalo šejha Al-Azhara da nastavi svoje napore i aktivira svoju inicijativu kako bi pomogao u izgradnji mostova povjerenja između uključenih strana.

Skupština je naglasila da Sanaa pozdravlja svaki ozbiljan i pravedan pokret koji doprinosi okončanju ratova, otvaranju nove stranice odnosa zasnovanih na dobrosusjedstvu, poštovanju suvereniteta, nemiješanju u unutrašnje stvari i ostvarivanju zajedničkih interesa naroda regije.

Skupština je naglasila da uspjeh inicijativa vezanih za saniranje arapske i islamske podjele zahtijeva iskrenu političku volju i izbjegavanje politika eskalacije napetosti i stranog miješanja. Također je potrebno riješiti temeljne uzroke nepravde i uzroke neslaganja, a opći pozivi na pomirenje ne bi trebali biti ograničeni; radije, moraju se poduzeti praktični koraci kako bi se okončala patnja naroda i zaštitila njihova prava i dostojanstvo.

Skupština je izrazila nadu da će poziv šejha Al-Azhara naići na odgovoran odgovor svih uključenih strana i da će biti ozbiljna polazna tačka za okončanje ratova i sukoba, jačanje arapske i islamske solidarnosti, ujedinjavanje napora za suočavanje sa zajedničkim opasnostima i postizanje pobjede za pravedne težnje Ummeta, kako bi se postigla sigurnost, stabilnost i mir za narode regije.