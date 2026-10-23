Iran pozvao OIC da preuzme centralnu ulogu u rješavanju kriza muslimanskog svijeta

Na skupu je u središtu pažnje bilo palestinsko pitanje, a Iran se zalagao za to da ono postane dio zajedničkog djelovanja muslimanskih zemalja.

Obraćajući se novinarima u Bagdadu, Araghchi je ukazao na preuzimanje rotirajućeg predsjedavanja Vijećem ministara OIC-a od strane Iraka i izbor novog generalnog sekretara, istovremeno kritikujući dosadašnji učinak organizacije.

“Nažalost, iz brojnih razloga o kojima se može raspravljati, OIC nije ostvario dobre rezultate. Međutim, s novim generalnim sekretarom i preuzimanjem predsjedavanja od strane Iraka, nadamo se da će organizacija dobiti novi zamah”, izjavio je.

Također je izrazio nadu da bi OIC mogao imati konstruktivnu ulogu u rješavanju sporova među muslimanskim zemljama.

Govoreći o neslaganjima u vezi s dešavanjima u Jemenu, šef iranske diplomatije naglasio je da rezolucije i saopćenja organizacije moraju biti pravedni i uravnoteženi, ističući da Teheran ne može podržati stavove koji ne ispunjavaju te kriterije.

Od Palestine do regionalnih kriza

U iračkoj prijestolnici je 17. i 18. oktobra održano 52. zasjedanje pod motom “Dijalog i solidarnost: dva ključna stuba za unapređenje mira i održivog razvoja”. Prema navodima Al Jazeere, skupu su prisustvovali predstavnici 55 zemalja i više od 40 organizacija.

Regionalna politička i sigurnosna pitanja dominirala su dnevnim redom, uključujući dešavanja u Gazi, širenje izraelskih naselja, prisilno raseljavanje Palestinaca i pokušaje promjene statusa Al-Kudsa (Jerusalema).

Pored toga, razgovaralo se o situaciji u Jemenu, Sudanu, Siriji i Afganistanu, borbi protiv terorizma i ekstremizma, unapređenju ekonomske saradnje, sigurnosti hrane i vode, komunikacijama i tehnologiji, humanitarnim pitanjima te borbi protiv islamofobije.

Sastanak u Bagdadu održan je u trenutku kada se muslimanske zemlje suočavaju s nizom regionalnih i međunarodnih kriza, dok različiti stavovi o načinima njihovog rješavanja dodatno naglašavaju važnost koordinacije među članicama OIC-a.

Palestina – centralno pitanje muslimanskog svijeta

Uprkos širokom dnevnom redu zasjedanja, Palestina je ostala glavna tema razgovora.

Araghchi je palestinsko pitanje opisao kao najvažnije pitanje muslimanskog svijeta, ističući da se ne može govoriti o miru uz istovremeno zanemarivanje izraelske okupacije i stradanja palestinskog naroda.

Pozvao je na konkretno zajedničko djelovanje islamskih zemalja kako bi se zaustavili masakri u Gazi, okončala blokada ovog palestinskog područja, zaštitili civili i suprotstavilo izraelskoj nekažnjivosti.

Na marginama samita, Araghchi je tokom bilateralnih sastanaka s egipatskim i turskim zvaničnicima također naglasio potrebu da muslimanske zemlje zadrže Palestinu u središtu svojih prioriteta i iskoriste kapacitete OIC-a kako bi se suprotstavile djelovanju okupatora.

Stav Teherana jeste da samo donošenje novih rezolucija, bez konkretnih i koordiniranih koraka za njihovu provedbu, ne može okončati okupaciju i nasilje.

Centralni značaj Palestine odražen je i u završnoj deklaraciji samita. Prema zvaničnom saopćenju OIC-a, Bagdadska deklaracija i završne rezolucije naglasile su važnost palestinskog pitanja, podršku pravima palestinskog naroda i uspostavljanju nezavisne palestinske države s Al-Kudsom kao glavnim gradom.

Ipak, ključni izazov i dalje predstavlja jaz između saglasnosti o usvojenim dokumentima i njihove stvarne provedbe. Na taj problem ukazao je i sam generalni sekretar OIC-a nakon završetka sastanka.

Iranska diplomatija u vrijeme rata

Teheransko zalaganje za Palestinu dolazi u trenutku kada se i sam Iran suočava s ratom i vojnim pritiscima Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog režima.

Međutim, čak i dok se bavi vlastitim sigurnosnim izazovima, Teheran koristi svoje prisustvo u islamskim multilateralnim organizacijama kako bi muslimanske zemlje zadržao usmjerenim na palestinsko pitanje. Takav pristup pokazuje da Islamska Republika Iran ne smatra palestinsko pitanje sporednim niti pitanjem koje se može odgoditi u okviru regionalnih političkih kalkulacija.

Ovakav se stav suprotstavlja politici pojedinih islamskih vlada koje su posljednjih godina krenule putem normalizacije odnosa s Tel Avivom.

Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein normalizirali su odnose s Izraelom 2020. godine u okviru Abrahamovih sporazuma, posredstvom administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Taj proces je kasnije proširen i na Maroko. Zvanični tekstovi ovih sporazuma dostupni su u Zbirci ugovora Ujedinjenih nacija i zvaničnim vladinim izvorima.

Kritičari takvog pristupa smatraju da normalizacija odnosa bez ostvarivanja palestinskih prava može doprinijeti potiskivanju cilja uspostavljanja nezavisne palestinske države i normalizaciji okupacije.

Teheran, nasuprot tome, nastoji zadržati Palestinu u središtu dnevnog reda muslimanskog svijeta i podstaći muslimanske zemlje da deklarativnu podršku zamijene konkretnim djelovanjem.

Sastanak u Bagdadu još jednom je pokazao da na nivou OIC-a postoji verbalni konsenzus o potrebi podrške pravima Palestinaca i uspostavljanju nezavisne palestinske države.

Međutim, pravi test za ovu organizaciju ostaje pitanje može li taj konsenzus pretvoriti u djelotvorne odluke koje se mogu provesti u praksi ili će palestinsko pitanje, uprkos svemu, ostati zarobljeno u okvirima rezolucija, političkih neslaganja i kalkulacija pojedinih vlada.

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