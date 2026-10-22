Al-Sisi: Egipatski vojni napori usmjereni su na odbranu saudijske teritorije, a ne na napad na Jemen

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi je naglasio: Egipatski vojni napori posvećeni su odbrani saudijske teritorije i ne uključuju napad na Jemen.

Prema Sky Newsu, učestvujući na sastanku "Sigurnost domovine i građana" trećeg dana aktivnosti Foruma Egipat 2026, Al-Sisi je izjavio da je nacionalna sigurnost arapskih zemalja neodvojiva.

Naglasio je: Stabilnost zemalja Perzijskog zaljeva važna je za Egipat sa stanovišta nacionalne sigurnosti.

Egipatski predsjednik je dodao: Podrška Kaira ovim zemljama je u skladu s konceptom zajedničke arapske nacionalne sigurnosti.

Ponovio je da su vojni napori Egipta ograničeni na odbranu teritorije Saudijske Arabije, objašnjavajući da je cilj odbrana teritorije i granica Saudijske Arabije, kao i teritorije bilo koje druge arapske zemlje koja zatraži pomoć Egipta u tom pogledu.

Al-Sisi je pojasnio da se vojni napori Egipta neće proširiti izvan njegovih granica ili granica bratskih zemalja čiju sigurnost i stabilnost Kairo cijeni.

Zaključio je naglašavajući potrebu za vraćanjem stabilnosti u arapske zemlje, uključujući Sudan, Libiju i Somaliju.