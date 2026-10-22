Otpor se oslanjao na Iran, a ne obrnuto/Liban je bitan dio svakog regionalnog sporazuma

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Mustafa Bayrom, bivši libanonski ministar, rekao je u govoru na komemoraciji koju je Hezbollah održao u gradu Jiyehu povodom druge godišnjice šehadeta mudžahedina šehida Zakarije Muhammada Mahdija i u okviru izložbe "I ti si najmoćniji" : "Otpor se oslanjao na Iran, a ne obrnuto."

Bayrom je dodao: "U situaciji sukoba između velikih i nuklearnih sila, Iranu nisu potrebne rakete za podršku otporu; njegova podrška je strateška. Otpor se oslanjao na Iran i imao je koristi od mudrosti njegovog vodstva i razumijevanja da je regija na rubu redefiniranja svoje strukture i jednačina.

Pozvao je arapske i muslimanske vladare i različite grupe u regiji da se dogovore o opciji otpora i konfrontacije u najširem smislu protiv američko-izraelskog projekta.

Bayrom je naglasio: Amerika se nije mogla zaštititi od iranskih raketa, iako su neki arapski vladari tražili utočište u Americi radi zaštite.

Napomenuo je da su se regionalne jednačine u Jemenu promijenile i da je libanski otpor izdržao izraelsku operaciju usmjerenu na uništenje otpora.

Prema Bayramovim riječima, ova stvarnost zahtijeva da Libanon bude prisutan u budućim sporazumima, posebno otkako je Libanon postao temeljna klauzula u svakom mogućem sporazumu.

Bayram je kritikovao učinak libanonske političke vlasti, rekavši: Umjesto da se iskoristi regionalni memorandum o razumijevanju, zaključen je "okvirni i sramotni sporazum", koji je cionističkom režimu omogućio da nastavi sa uništavanjem tokom primirja.

Ukazao je na grad Bint Jbeil, rekavši: Izrael ga nije mogao dostići u borbama, ali ga je uništio tokom primirja.

Bayram je odbacio napore da se libanska vojska transformiše u snagu koja izvršava naređenja okupatora, naglašavajući: Vojska, sa svojim časnim rukovodstvom, oficirima i vojnicima, nikada neće biti ovakva.