Američki pritisak na razoružavanje Hezbollaha mogao bi gurnuti Liban u novi građanski rat

Dok Washington zahtijeva da libanska vojska preuzme kontrolu nad oružjem koje posjeduje Hezbollah, ovaj pokret otpora odbacuje mogućnost razoružavanja sve dok izraelske snage ostaju na libanskoj teritoriji. Takav sukob interesa mogao bi dodatno destabilizirati zemlju i pretvoriti pitanje sigurnosti u okidač za novi građanski rat. Prema analizi portala The Cradle, američka kampanja za razoružavanje Hezbollaha nosi rizik od otvaranja unutrašnjeg fronta u Libanu. Umjesto da doprinese stabilizaciji zemlje, insistiranje na vojnom obračunu s jednim od najuticajnijih političkih i vojnih aktera moglo bi produbiti postojeće podjele, oslabiti državne institucije i ugroziti krhku ravnotežu na kojoj počiva libanski politički sistem.

Libanska vojska pred gotovo nemogućim zadatkom

U središtu ove krize nalazi se libanska vojska, institucija koja bi, prema američkim zahtjevima, trebala odigrati ključnu ulogu u procesu ograničavanja i uklanjanja vojnog arsenala Hezbollaha. Međutim, takav zadatak podrazumijeva daleko više od provođenja političke odluke. On bi mogao zahtijevati direktan oružani sukob s organizacijom koja raspolaže značajnim vojnim kapacitetima, dubokim uporištem u dijelu stanovništva i snažnim političkim uticajem. Procjene navedene u analizi govore da Libanske oružane snage imaju približno 60.000 aktivnih pripadnika. Iako taj broj na prvi pogled djeluje značajno, materijalna i tehnološka ograničenja vojske predstavljaju ozbiljan problem. Njena oklopna komponenta u velikoj se mjeri oslanja na zastarjele tenkove M48 i M60, dok su artiljerijski kapaciteti ograničeni, a efikasan sistem protivzračne odbrane praktično ne postoji.

Nasuprot tome, Hezbollah raspolaže velikim raketnim arsenalom, hiljadama protivoklopnih sistema i borbenim dronovima. Njegove vojne sposobnosti razvijane su tokom dugogodišnjih sukoba, posebno u kontekstu sukoba s Izraelom. Zbog toga bi pokušaj libanske vojske da silom uništi vojnu strukturu Hezbollaha mogao prerasti u dugotrajan i razoran sukob čiji bi ishod bilo teško predvidjeti. Upravo zbog takvog odnosa snaga, vojno rukovodstvo Libana pokazuje suzdržanost prema pokretanju sveobuhvatne operacije protiv Hezbollaha. Oprez se ne može posmatrati isključivo kao vojna procjena. On odražava i svijest da bi sukob između državne vojske i značajnog dijela libanskog društva mogao razoriti samu strukturu države.

Opasnost od podjela unutar državnih institucija

Najveća prijetnja ne mora se ogledati samo u direktnim borbama između vojske i Hezbollaha. Jednako ozbiljna opasnost jeste mogućnost da političke i vjerske podjele koje već postoje u libanskom društvu prodru u same oružane snage.

Liban ima složen politički sistem zasnovan na raspodjeli vlasti između različitih vjerskih zajednica. Takav je model decenijama predstavljao pokušaj očuvanja ravnoteže u društvu obilježenom dubokim historijskim i političkim sukobima. Međutim, istovremeno je državu činio osjetljivom na regionalna rivalstva i unutrašnje krize.

Libanska vojska u tom kontekstu ima posebnu ulogu. Ona nije samo instrument državne sigurnosti nego i jedna od rijetkih institucija koja nastoji očuvati nacionalno jedinstvo uprkos podjelama. Njena sposobnost da okuplja pripadnike različitih zajednica i zadrži institucionalnu koheziju od presudnog je značaja za sprečavanje novog nasilja. Ako bi vojska dobila naredbu da se oružano obračuna s Hezbollahom, posljedice bi se mogle osjetiti i unutar njenih vlastitih redova. Politički pritisci, različiti stavovi pripadnika vojske i njihove porodične ili društvene veze s različitim zajednicama mogli bi otežati izvršavanje naređenja i izazvati ozbiljne unutrašnje napetosti.

U najgorem scenariju, država bi se našla pred situacijom u kojoj bi institucija zadužena za očuvanje jedinstva postala dio sukoba koji dodatno dijeli društvo. Takav razvoj događaja mogao bi otvoriti prostor za lokalne oružane sukobe, osvetničke napade i ponovno aktiviranje sektaških podjela koje su obilježile ranije periode libanske historije. Zbog toga se pitanje Hezbollaha ne može riješiti samo vojnim pritiskom, bez uzimanja u obzir unutrašnje političke strukture zemlje i razloga zbog kojih dio libanskog stanovništva smatra da je postojanje naoružanog pokreta neophodno za odbranu države.

Izraelsko vojno prisustvo dodatno komplikuje krizu

Jedan od ključnih elemenata u ovoj situaciji jeste činjenica da jedino Hezbollah posjeduje kapacitet za suočavanje s izraelskim vojnim prisustvom na libanskoj teritoriji. Dakle, razoružavanje Hezbollahabi značilo uklanjanje jednog od glavnih instrumenata odvraćanja od budućih cionističkih napada. Takav stav istovremeno odražava dublju dilemu libanske države: kako uspostaviti monopol nad oružjem, a da se pritom ne stvori sigurnosni vakuum koji bi Izrael ili neki drugi regionalni aktermogao iskoristiti?

Američki zahtjevi za razoružavanjem Hezbollaha teško se mogu odvojiti od ovog pitanja. Ako se od Libana očekuje da ograniči vojne sposobnosti pokreta, a da istovremeno ne postoji održiv i vjerodostojan sigurnosni aranžman koji bi spriječio nove izraelske napade, takva politika mogla bi izazvati dodatni otpor i produbiti nepovjerenje prema državnim institucijama. Za Hezbollah bi povlačenje izraelskih snaga predstavljalo jedan od ključnih preduslova za promjenu sadašnjeg sigurnosnog položaja. Za libansku državu, međutim, dugoročno rješenje bi zahtijevalo uspostavljanje sistema u kojem bi državne institucije imale stvarnu sposobnost zaštite teritorijalnog integriteta zemlje. Između tih dviju pozicija zasad postoji dubok jaz.

Povlačenje UNIFIL-a i novi sigurnosni vakuum

Situaciju dodatno komplikuje promjena međunarodnog sigurnosnog prisustva na jugu Libana. Prema navodima iz dostavljenog izvještaja, rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija predviđeno je postepeno povlačenje mirovnog kontingenta UNIFIL-a koji je godinama imao ulogu posmatrača, posrednika i mehanizma za smanjenje rizika od slučajnih vojnih incidenata. Prisustvo UNIFIL-a nije moglo ukloniti sve uzroke sukoba, ali je predstavljalo važan kanal za praćenje situacije na terenu, dokumentiranje kršenja primirja i komunikaciju između suprotstavljenih strana. Njegovim povlačenjem smanjuje se međunarodno prisustvo koje je moglo doprinijeti sprečavanju eskalacije.

Istovremeno, izraelske snage još nisu ispunile obaveze povlačenja s juga Libana. Takva situacija dodatno povećava nesigurnost među stanovništvom i otežava napore libanske države da uspostavi stabilan sigurnosni poredak. Ukoliko se međunarodni nadzor smanji prije nego što budu uspostavljeni pouzdani mehanizmi za sprečavanje sukoba, povećava se rizik od pogrešnih procjena, lokalnih incidenata i nove vojne eskalacije. U takvim okolnostima, svaki pokušaj prisilnog razoružavanja Hezbollaha mogao bi imati daleko šire posljedice od onih koje njegovi zagovornici očekuju.

Između američkih zahtjeva i opasnosti od unutrašnjeg sukoba

Liban se tako nalazi između nekoliko međusobno povezanih pritisaka: američkog zahtjeva za ograničavanjem vojne moći Hezbollaha, odbijanja ovog pokreta da se razoruža dok izraelske snage ostaju na libanskoj teritoriji i sve složenije sigurnosne situacije na jugu zemlje. Suštinski problem nije samo u tome ko će kontrolirati oružje, već i u tome kako osigurati da njegova preraspodjela ne izazove novi rat. Razoružavanje provedeno bez političkog dogovora, sigurnosnih garancija i široke unutrašnje podrške moglo bi dodatno oslabiti državu umjesto da je ojača.

Istovremeno, očuvanje paralelnih vojnih struktura dugoročno otežava uspostavljanje potpunog državnog suvereniteta i jedinstvene sigurnosne politike. Libanu je zato potreban proces koji bi povezao jačanje državnih institucija, zaštitu granica, povlačenje izraelskih snaga i postepeno rješavanje pitanja oružja kroz političke pregovore.

Bez takvog pristupa, američki pritisak bi mogao proizvesti upravo suprotan rezultat od deklariranog cilja: umjesto stabilnijeg Libana, zemlju izloženu novim unutrašnjim sukobima i dodatnom stranom uticaju. Najveći rizik leži u tome što bi eventualni obračun između libanske vojske i Hezbollaha mogao otvoriti rane koje libansko društvo nikada nije u potpunosti zaliječilo. U zemlji čiji opstanak zavisi od krhke ravnoteže između različitih političkih i vjerskih zajednica, vojno rješenje nametnuto izvana moglo bi pokrenuti lanac događaja čije bi posljedice osjetio čitav region.

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