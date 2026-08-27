Konferencija Sedmice islamskog jedinstva održana u Nigeriji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Konferencija Sedmice islamskog jedinstva počela je u Abuji, Nigerija. Ovaj program se održava svake godine pet dana u mjesecu Rabi'ul-Awwal, a u njemu se okupljaju učenjaci i različiti segmenti muslimana iz različitih sekti kako bi razgovarali o životu Poslanika Muhameda (s.a.v.a) i njegovim učenjima, kao i o načinima jačanja jedinstva među muslimanima.

Glavni govornik konferencije, šejh Sharif Ahmed Salija, predstavio je rad pod nazivom „Studija života Časnog Poslanika (s.a.v.s.) u Meki: Odnosi između muslimana i nemuslimana; pouke za nigerijsko društvo“.

U svom govoru, šejh Sharif Ahmed Salija je prvo govorio o statusu čovjeka i važnosti prepoznavanja statusa i dostojanstva Časnog Poslanika (s.a.v.s.), te je smatrao da je njegov život pun pouka i lekcija za sva društva.

Izjavio je da je Časni Poslanik (s.a.v.s.) svjetlo koje otkriva istinu i da su čak i prije njegove misije stanovnici Meke priznali njegovu iskrenost, pouzdanost i pravdu, te su mu zbog njegovog dobrog morala dali titulu „Emin - Povjerljivi“.

Govoreći o interakciji Časnog Poslanika (s.a.v.s.) s nemuslimanima, rekao je: Njegov život pruža važne lekcije društvu o tome kako uspostaviti odnose zasnovane na pravdi, ljudskom dostojanstvu i dobrom moralu.

Šejh Šerif je također izjavio da je ljubav i posebna pažnja Časnog Poslanika (s.a.v.s.) prema njegovim ashabima bila takva da se svaki od njih osjećao bližim Božijem Poslaniku nego bilo kome drugom.

U drugom dijelu svog govora, govornik na konferenciji pohvalio je Sayyida Sheikha Ibrahima Zakzakyja za nastavak ovog puta pozivanja i propovijedanja, te rekao: Način da se spasi Nigerija je povratak odgoju Časnog Poslanika Muhammeda (s.a.v.s.) i Ehlul-Bejta (a.s.) te pridržavanje istine i pravde u suočavanju s ugnjetavanjem.

Također je smatrao da je Sayyidovu upornost suočenu s teškoćama i pritiscima koje je podnio velika lekcija za društvo i pozvao je muslimane da slijede njegovo strpljenje i upornost na Božijem putu.

Šejh Šarif Ahmed Salija je zaključio pozivom učesnicima da ozbiljnije proučavaju život najvećeg Božijeg stvorenja, Poslanika Muhameda (s.a.v.s.), i da se trude da primjenjuju učenja iz njegovog života u društvu.

Nakon završetka govora, šejh Rabi' Fantwa je dao dodatne komentare i objašnjenja, dodatno objašnjavajući važne tačke pokrenute u govoru šeika Šarifa Ahmeda Salije.