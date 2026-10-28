Amerika najviše pogođena šokom goriva povezanim s Hormuškim moreuzom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Finski istraživački centar za energiju i čist zrak (CREA) objavio je da su Sjedinjene Američke Države više od bilo koje druge zemlje pogođene povećanjem troškova goriva uzrokovanim globalnim naftnim šokom povezanim s tenzijama u Hormuškom moreuzu.

U analizi utjecaja rata protiv Irana na cijene goriva širom svijeta, centar je objasnio da je povećanje cijena benzina i dizela nametnulo 468 milijardi dolara dodatnih troškova potrošačima širom svijeta od početka američkih i izraelskih napada na Iran krajem februara.

Sjedinjene Američke Države su se našle na vrhu sa 160 milijardi dolara

Prema analizi, spomenuta kriza povećala je troškove goriva u Sjedinjenim Američkim Državama za 160 milijardi dolara. Ova brojka je ekvivalentna otprilike trećini ukupnih dodatnih troškova nametnutih potrošačima širom svijeta.

Kina je zauzela drugo mjesto sa 54 milijarde dolara dodatnih troškova, a Kanada treće sa 17 milijardi dolara.

Dodatni troškovi goriva po Amerikancu; 471 dolar

Na osnovu dodatnih troškova po osobi, ova brojka u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je 471 dolar. To je uprkos činjenici da su Sjedinjene Američke Države najveći svjetski proizvođač nafte.

Ovo je skoro osam puta više od globalnog prosjeka od 60 dolara po osobi.

Kanada je imala druge najveće troškove goriva po glavi stanovnika sa 422 dolara, dok je Australija bila treća sa 386 dolara.

Centar za istraživanje čiste energije i zraka saopćio je da je porast cijena goriva u Sjedinjenim Državama uporediv s nivoima viđenim u drugim tržišno orijentiranim ekonomijama. Međutim, utjecaj je bio ozbiljniji u Sjedinjenim Državama zbog veće potrošnje goriva po glavi stanovnika i ograničenog napretka u smanjenju ovisnosti o nafti.

Hormuški tjesnac pogoršava volatilnost tržišta nafte

Tržišta nafte i dalje su nestabilna, pogođena tenzijama na Bliskom istoku i rizicima povezanim s brodarstvom kroz Hormuški tjesnac, jednu od najstrateškijih svjetskih brodskih ruta za energiju i robu.

Cijene sirove nafte Brent porasle su prošle sedmice iznad 117 dolara po barelu, što je najviša razina od aprila, nakon vala iranskih napada na tankere u blizini Hormuškog tjesnaca. Referentna cijena nafte vratila se u isti raspon u ponedjeljak.