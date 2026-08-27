Uklanjanje Sirije s američke liste terorističkih organizacija: Tačka na putu Damaska ​​ka približavanju Tel Avivu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Sjedinjene Američke Države uklonile su ime Sirije s liste "zemalja koje sponzoriraju terorizam" nakon otprilike 47 godina.

Pored uklanjanja Sirije sa ove liste, Washington je također uklonio "Al-Nusra Front" sa liste terorističkih organizacija i ukinuo sankcije brojnim ličnostima povezanim s ovom grupom; iako su neke osobe ostale na listama sankcija.

Ova odluka je nastavak američke podrške sirijskoj prelaznoj vladi i mogla bi biti posljednji važan korak ka ukidanju opsežnih sankcija nametnutih Damasku.

Ovaj potez je najavljen u vrijeme kada proces sigurnosnih dogovora između Sirije i cionističkog režima napreduje. Neposredno prije nego što je objavljena američka odluka, sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Shaibani sastao se s direktorom Mossada Romanom Goffmanom, a dvije strane su se složile da uspostave zajedničku sirijsko-izraelsku operativnu sobu pod nadzorom SAD-a; potez koji je procijenjen u okviru pregovora o postizanju sigurnosnog sporazuma i kretanju ka normalizaciji odnosa.

Uključivanje Sirije na listu zemalja koje sponzoriraju terorizam u proteklim decenijama bio je pravni osnov za nametanje niza sankcija Damasku i ograničavanje ekonomskih i investicijskih odnosa sa tom zemljom.

Sada bi uklanjanje ove titule teoretski moglo utrti put interakciji investitora i povezivanju Sirije s međunarodnim finansijskim institucijama; posebno s obzirom na to da su SAD prethodno ukinule značajan dio sankcija, uključujući i "Cezarove" sankcije.

Međutim, iskustvo zemalja poput Sudana pokazuje da ukidanje američkih ograničenja ne mora nužno značiti trenutni priliv kapitala ili brzi početak procesa ekonomskog oporavka.

Vrijedno je pažnje i podudarnost ove odluke s najavom raspuštanja "SDF-a" i institucije poznate kao "Samoupravna uprava"; razvoj događaja koji bi mogao dovesti do veće koncentracije moći u rukama sirijske prelazne vlade. U takvim okolnostima, Damask pokušava ojačati kontrolu nad južnim regijama, uključujući Sweidu, dok cionistički režim nastoji učvrstiti svoju poziciju vojnim akcijama i stvaranjem zona utjecaja na jugu Sirije.

Sveukupno, uklanjanje Sirije sa liste sponzora terorizma smatra se krajem dijela pravne i ekonomske izolacije Damaska, ali istovremeno pokazuje da Washington očekuje da sirijska vlada nastavi ispunjavati specifične političke i sigurnosne obaveze unutar novog regionalnog okvira, posebno u odnosima s Izraelom, Turskom i Libanom.