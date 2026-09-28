Netanyahuovo tajno putovanje u Abu Dhabi; privatni sastanak s Bin Zayedom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Kanal 12 izraelske televizije izvijestio je da je Netanyahu u nedjelju ujutro otputovao u Abu Dhabi privatnim avionom i proveo cijeli dan u Emiratima. Prema izvještaju, tokom ovog putovanja sastao se i razgovarao s Mohammedom bin Zayedom.

Ured izraelskog premijera i zvaničnici Emirata još nisu objavili službene detalje o sastanku. Agencija Anadolu je također izvijestila da UAE nisu dale službeni komentar o tome u prvim satima nakon objavljivanja vijesti.

Istovremeno, hebrejski mediji navode da je Netanyahuova posjeta UAE trajala oko 6 sati i da je veći dio putovanja bio usmjeren na pitanje Irana.

Putovanje se dogodilo u situaciji u kojoj su posljednjih sedmica objavljivani izvještaji o navodnom upozorenju Mohammeda bin Zayeda Netanyahuu prije napada 7. oktobra 2023. godine. Prema izvještajima objavljenim u izraelskim medijima, predsjednik Emirata je upozorio Netanyahua na mogućnost velike operacije Hamasa prije napada; ali Netanyahu je demantovao ovu tvrdnju.

Prije objavljivanja izvještaja o sastanku, izraelska televizija Channel 12 je objavila da je Netanyahu otputovao u UAE na sastanak. Medij je izvijestio, pozivajući se na dva izvora, da je izraelski premijer otputovao u Abu Dhabi privatnim avionom i da bi se trebao sastati s Mohammedom bin Zayedom.