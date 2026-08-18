Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kako se Bagdad približava roku za odlučivanje o slučaju embarga na oružje, iračke grupe otpora proširile su svoje zahtjeve na ekonomsku sferu i pozvale na prekid američkog utjecaja na prihode od nafte i finansijske odluke zemlje.

Naglašavajući potrebu za ekonomskom nezavisnošću, lideri ovih pokreta vide diverzifikaciju kanala prodaje nafte i bankarskih odnosa kao način smanjenja ovisnosti Bagdada o američkom finansijskom sistemu.

Šejh Akram al-Kaabi, generalni sekretar pokreta al-Nujaba, kritikovao je ono što je nazvao "američkim starateljstvom nad iračkom imovinom" i pozvao na diverzifikaciju bagdadskih kanala prodaje nafte i mreže bankarskih odnosa. Abu Alaa al-Walai, generalni sekretar brigada Sayyid al-Shuhada, također je optužio SAD da vrše utjecaj na iračke ekonomske resurse i pozvao Bagdad da ima nezavisne finansijske i komercijalne odluke.

Od 2003. godine, irački prihodi od nafte se poravnavaju u dolarima i preko računa u Federalnoj rezervnoj banci New Yorka; mehanizam koji je, s obzirom na to da oko 90 posto prihoda iračke vlade zavisi od nafte, pružio Washingtonu alate za vršenje ekonomskog pritiska, prema kritičarima.

Majid al-Kaabi, vođa pokreta al-Nujaba, također je naglasio potrebu za političkom i ekonomskom nezavisnošću Iraka, rekavši da se Bagdad mora osloboditi američkog utjecaja i donositi svoje suverene odluke bez vanjskog utjecaja. Miqdad al-Khafaji, vođa Frakcije za prava u iračkom parlamentu, također vjeruje da se problem ne ograničava samo na oružje i da je irački suverenitet nad financijskim i naftnim resursima također dio ove konfrontacije.

Tvrdi da Washington koristi finansijske i ekonomske alate kako bi izvršio pritisak na Bagdad.

Nasuprot tome, iračka vlada istovremeno prati proces predaje neregistriranog oružja od strane nekih grupa. Iračka "Sigurnosna medijska ćelija" objavila je da je do sada predato više od 580.000 komada oružja, a akcije Nacionalnog odbora za regulaciju oružja se nastavljaju.

Ovaj proces se provodi dok je 30. septembar postao važno političko i vremensko ograničenje za određivanje sudbine dosijea o oružju, a u okviru "Okvira koordinacije" dati su prijedlozi da se pitanje povlačenja američkih snaga odvoji od pitanja raspuštanja oružanih grupa.

U međuvremenu, kritičari američke ekonomske politike u Iraku naglašavaju potrebu za revizijom finansijskih mehanizama i ekonomskih odnosa Bagdada s Washingtonom. Posljednjih godina, SAD su nametnule ograničenja nekim iračkim bankama u oblasti dolarskih transakcija, a u maju 2026. godine, Ministarstvo finansija SAD-a nametnulo je sankcije nekim iračkim ličnostima i institucijama povezanim s naftnim sektorom i oružanim grupama.

Istraživač strateških poslova Ali Muhyiddin također je pozvao na reviziju ekonomskih sporazuma Bagdada s Washingtonom, naglašavajući da Irak treba raditi na samostalnom upravljanju svojim prihodima i smanjenju stranog utjecaja na ekonomiju zemlje.