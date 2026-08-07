Jemen upozorava nakon zajedničkog sporazuma o "odbrani" da je svaka zemlja koja se pridruži saudijskoj agresiji agresor

Ranije u petak, Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su sporazum o zajedničkoj odbrani za koji su rekli da ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije i predviđa da će se oružani napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve.

Kao odgovor, Sana je osudila koaliciju, nazivajući sporazum pokrićem za nastavak saudijske agresije protiv Jemena.

Predsjednik Vrhovnog političkog vijeća Jemena, Mahdi al-Mashat, naglasio je da se „sporazumi ne primjenjuju retroaktivno i da se politika 'opsade za opsadom' nastavlja sve dok se njeni ciljevi ne postignu.“

„Ko god želi učestvovati sa saudijskim agresorom u njegovoj 12-godišnjoj agresiji i blokadi je agresor, čak i ako to učešće umotaju u blistave naslove“, rekao je u saopštenju, upozoravajući da jemenski zakon definiše kako se postupati sa neprijateljskim državama.

Obraćajući se saudijskim zvaničnicima, al-Mashat je rekao: „Čak i ako okupite cijeli svijet na svoju stranu, to vam neće koristiti. Cijena pravednog i časnog mira i dobrosusjedstva je daleko manja od rata.“

„Nijedna koalicija ne može lišiti Jemence njihovih legitimnih prava“

U međuvremenu, jemensko ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je da svaki islamski blok čiji glavni cilj nije suočavanje s izraelskim neprijateljem i podrška palestinskoj stvari služi neprijateljima Umme i osuđen je na propast.

U saopštenju se Rijadu savjetuje da zaustavi svoju agresiju i opsadu Jemena, umjesto da se muči u potrazi za rješenjima za krizu u koju se sam uvukao.

Ministarstvo je naglasilo da kupovina lojalnosti i rasipanje sredstava neće zaštititi saudijski režim od odgovornosti za njegove zločine u Jemenu, naglašavajući da nijedan regionalni ili globalni blok neće moći lišiti jemenski narod njihovih legitimnih prava.

U izjavi je naglašeno da ne postoji legitimni sporazum koji daje bilo kojoj strani slobodu da čini zločine ili krši prava drugih zemalja.

Komentirajući zajednički sporazum, Mohammad al-Farah, član pokreta otpora Ansarullah, obećao je da će grupa nastaviti svoje napore da probije saudijsku opsadu prkoseći formiranoj koaliciji.

„Nastavit ćemo pritiskati da probijemo opsadu, bez obzira na bilo kakvu koaliciju formiranu protiv nas.“

Pozvao je Tursku, Pakistan i druge muslimanske zemlje da se suzdrže od pretvaranja u „političko pokriće“ za bilo kakvu agresiju ili opsadu islamske nacije.

„Ono što se očekuje od muslimanskih zemalja nije da formiraju koaliciju koja će podržati agresora i zaštititi ga od posljedica njegove politike, već da izvrše pritisak na agresora da okonča agresiju“, rekao je Farah.

Tenzije su se rasplamsale prošlog mjeseca kada je Saudijska Arabija pokušala spriječiti povratak iranskog aviona koji je prevozio delegaciju jemenskih zvaničnika u Teheran na sahranu iranskog mučenika, ajatolaha Alija Hamneija. Avion je preusmjeren nakon bombardiranja aerodroma u Sani i sigurno je sletio u grad Hudaydah.

Saudijska Arabija i njeni arapski saveznici pokrenuli su blokadu Jemena kao dio rata velikih razmjera 26. marta 2015. godine, uz vojnu, političku i logističku podršku Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih država.

U ratu su ubijene desetine hiljada Jemenaca, a istovremeno nije ostvaren glavni cilj vraćanja vlasti bivšem režimu u Jemenu, prijateljski nastrojenom prema Rijadu.

Vlada je pobjegla iz zemlje usred borbe za vlast, što je navelo Ansarullah, jemenski narodni pokret otpora, da počne voditi državne poslove.

Nakon krhkog primirja postignutog uz posredovanje UN-a 2022. godine, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i izraelski režim su vodili mnoge runde sveobuhvatne agresije protiv Jemena.

Napadi su imali za cilj da osakate sposobnost Sane da izvede udare solidarnosti protiv izraelskih ciljeva kao odgovor na genocidni rat Tel Aviva u Pojasu Gaze.