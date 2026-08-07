Ansarallah: Saudijske snage i njihovi plaćenici neće biti sigurni u Jemenu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - "Hizam al-Assad", član političkog biroa jemenskog pokreta Ansar Allah, naglasio je da će saudijske snage, njihove vojne baze, plaćenici i njihovi povezani agenti na jemenskoj teritoriji biti meta napada.

Assad je u nizu poruka na društvenoj mreži X napisao: Ni saudijske okupacijske snage, ni njihovi plaćenici, ni njihove baze neće biti sigurni na našoj zemlji.

Također je pozvao stranke koje osuđuju vojne operacije jemenskih oružanih snaga da prvo dozvole Saudijskoj Arabiji da uspostavi vojnu bazu na njihovom tlu i regrutuje i organizuje snage među svojim građanima, a zatim da kritikuju operacije protiv saudijskog vojnog prisustva u Jemenu.

Član Političkog biroa Ansarullah izjavio je da su jemenske oružane snage prisiljene da se suoče sa svakom stranom koja opstruira put jemenskog naroda ka ostvarivanju njihovih prava, slobode i nezavisnosti. Ova konfrontacija će uključivati ​​svaku stranu koja učestvuje u eskalaciji tenzija, bez obzira na njenu nacionalnost.

Govoreći o događajima u jemenskoj provinciji Marib, Assad je nastavio osvrćući se na izjave reportera Al Jazeere Ahmeda Al-Shulafija o transferu saudijskog oružja i vojne opreme u Marib, dodajući da je mreža kasnije izvijestila o napadima i eksplozijama u saudijskim skladištima u provinciji.

Smatrao je da su ovi događaji pokazatelj prirode vojnog prisustva Saudijske Arabije u Jemenu i optužio Sjedinjene Države da podržavaju ovo prisustvo i pokušavaju ojačati saudijske vojne baze i poslati snage u borbu protiv jemenskog naroda.

Član političkog biroa Ansarullaha također je rekao: Washington, putem svog ambasadora i komandanta Centralne komande SAD-a (CENTCOM), sarađuje sa saudijskom vladom na uspostavljanju saudijskih vojnih baza u Jemenu i prebacivanju plaćenika i takfiri elemenata u te baze.

Assad je naglasio da Sanaa smatra saudijsko vojno prisustvo u Jemenu stranim miješanjem i da će jemenske oružane snage nastaviti da se suprotstavljaju svakom vojnom pokretu protiv zemlje. Povezao je ovo pitanje sa ukidanjem opsade, ostvarivanjem prava jemenskog naroda i ostvarivanjem nezavisnosti i nacionalnog suvereniteta.

Nema građanskog rata

U međuvremenu, "Mohammed al-Farah", još jedan član političkog biroa Ansarullaha, naglasio je da u Jemenu neće biti građanskog rata i da se vodi borba protiv saudijske okupacije i njenih unutrašnjih i vanjskih faktora.

Al-Farah je u poruci na društvenoj mreži X napisao da Saudijska Arabija privlači snage različitih nacionalnosti, uključujući Jemence, američke sigurnosne kompanije i pakistanske, britanske i američke vojne instruktore, kako bi nametnula svoju dominaciju nad Jemenom.

Upozorio je da će se Sana suočiti sa svakim saudijskim vojnim pokretom na jemenskom tlu, bez obzira na nacionalnost učesničkih snaga, te da će svako kršenje jemenskog suvereniteta na kopnu, moru ili u zraku naići na odgovor duboko u Saudijskoj Arabiji i osjetljivim područjima zemlje.

Al-Farah je također kritizirao saudijsku potrošnju na privlačenje političkih ličnosti i struja u Jemenu i Libanu, rekavši: Rijad ulaže u ličnosti koje nemaju značajan politički i popularni status i pokušava koristiti alate i plaćenike za postizanje svojih ciljeva.

Dodao je: Napad na Saudijsku Arabiju mogao bi uništiti ono što Rijad pokušava postići u Jemenu stotinu godina. Nastavak eskalirajuće politike Saudijske Arabije pokazuje da njeni donosioci odluka ne uzimaju u obzir interese naroda i vlastitu sigurnost.

Al-Farah je naglasio da će Sana svaku akciju protiv jemenskog suvereniteta smatrati eskalacijom napetosti od strane vanjskih strana, a odgovor će biti proporcionalan prirodi agresije i njenom porijeklu. Jemen nikada neće prihvatiti nametanje nove stvarnosti silom ili korištenjem unutrašnjih i vanjskih faktora.

Objava napada na položaje snaga povezanih sa Saudijskom Arabijom

Jemenske oružane snage su jučer objavile da su ciljale okupljanja snaga poznatih kao "snage za vanredne situacije" povezane sa Saudijskom Arabijom u nekoliko područja između provincija Marib i Hadramaut.

"Yahya Saree", glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, objavio je u saopćenju da je velika i specijalna vojna operacija usmjerena na vojna okupljanja u područjima Al-Ruwayq, Al-Abr i Al-Thiniyah, kao i kampove povezane s prvom i trećom divizijom snaga za vanredne situacije, koristeći veliki broj balističkih raketa i dronova.

Dodao je da je ova operacija izvedena nakon praćenja priprema saudijske vojske za intenziviranje vojnih operacija na frontovima Al-Jawf i Marib, te da je kao rezultat toga stotine pripadnika snaga povezanih sa Saudijskom Arabijom ubijeno ili ranjeno. Također, uništen je i zapaljen veliki broj kampova, vojnih vozila i skladišta oružja u regiji Al-Wadi'a u istočnom Jemenu.